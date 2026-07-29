Un respiro estival lejos de los campamentos del desierto saharaui: los menores del programa "Vacaciones en paz" llegan a Gijón

La comitiva humanitaria que ha traído este verano a Asturias a 93 menores desde los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) dentro del programa "Vacaciones en paz" visitó este martes el Ayuntamiento. En Gijón están acogidos 13 menores dentro de una iniciativa que permitirá a los "49 niñas y 44 niños de entre 8 y 12 años evitar durante dos meses el calor de los campamentos en el desierto argelino, donde la temperatura alcanza los 55 grados", destacó el concejal de Cooperación, el popular Guzmán Pendás durante una recepción a la que acudió el diputado regional Manuel Cifuentes.

El edil popular puso en valor el proyecto de apoyo sostenido dotado con 250.000 euros, recordando que "lo más importante de todo es que desde el consistorio siguen enviando ayuda alimentaria a la población más vulnerable".

La coordinadora del programa, Valentina Barral, agradeció la gran labor de las 78 familias asturianas que participan a nivel autonómico, definiendo la exigencia de la acogida como "un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana, durante 60 días". Asimismo, la coordinadora señaló que durante estos meses "tienen la oportunidad de introducir una variedad en la dieta alimentaria monótona y someterse a chequeos médicos más completos de lo habitual".

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Cerró el acto, previo al otorgamiento de unos detalles para los niños, el delegado saharaui Mohamed Fadel, quien celebró la viabilidad de estos proyectos indicando que Gijón se mantiene como "uno de los ayuntamientos donde más apoyo tenemos de solidaridad y de cooperación".