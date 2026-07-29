Un respiro estival lejos de los campamentos del desierto saharaui: los menores del programa "Vacaciones en paz" llegan a Gijón
La vida en Gijón de 14 menores les permite "variar su dieta y hacerse chequeos estos meses"
Álex Redruello
La comitiva humanitaria que ha traído este verano a Asturias a 93 menores desde los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) dentro del programa "Vacaciones en paz" visitó este martes el Ayuntamiento. En Gijón están acogidos 13 menores dentro de una iniciativa que permitirá a los "49 niñas y 44 niños de entre 8 y 12 años evitar durante dos meses el calor de los campamentos en el desierto argelino, donde la temperatura alcanza los 55 grados", destacó el concejal de Cooperación, el popular Guzmán Pendás durante una recepción a la que acudió el diputado regional Manuel Cifuentes.
El edil popular puso en valor el proyecto de apoyo sostenido dotado con 250.000 euros, recordando que "lo más importante de todo es que desde el consistorio siguen enviando ayuda alimentaria a la población más vulnerable".
La coordinadora del programa, Valentina Barral, agradeció la gran labor de las 78 familias asturianas que participan a nivel autonómico, definiendo la exigencia de la acogida como "un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana, durante 60 días". Asimismo, la coordinadora señaló que durante estos meses "tienen la oportunidad de introducir una variedad en la dieta alimentaria monótona y someterse a chequeos médicos más completos de lo habitual".
Cerró el acto, previo al otorgamiento de unos detalles para los niños, el delegado saharaui Mohamed Fadel, quien celebró la viabilidad de estos proyectos indicando que Gijón se mantiene como "uno de los ayuntamientos donde más apoyo tenemos de solidaridad y de cooperación".
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un conductor de 89 años que circulaba en sentido contrario al chocar con otro coche en Gijón
- Un niño de 11 años, trasladado al hospital de Cabueñes tras el contacto con una carabela portuguesa en la playa de San Lorenzo en Gijón
- El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre 'muy generoso' y vecino de la calle Sporting
- Muere a los 80 años José Manuel Rivera Díaz, el ingeniero que hizo de Indusla un referente europeo del perfil laminado
- Fallece Juan Figaredo Pidal, médico rescatador de Bomberos de Asturias
- Fallece al golpearse tras haberse desmayado en plena calle en Gijón
- Ignacio Robles, hostelero: 'El Grupo Tonada reabrirá el Banús como bar tienda y manteniendo el nombre, que es algo que me encanta
- Veinte años mirando al cielo: esta es la programación del Festival Aéreo