El traslado de la Facultad de Enfermería a la Laboral de Gijón: unos cinco millones de inversión y más de un año de obras

Avances en otro de los planes sanitarios pendientes en la ciudad. Las ocho aspirantes a redactar el proyecto básico y de ejecución de la nueva Facultad de Enfermería en su traslado a la Laboral coinciden en que la actuación requerirá de unos cinco millones de euros de inversión y más de un año de trabajos. Así se refleja en los informes de valoración de las ofertas que estudian los integrantes de la mesa de contratación del concurso, que por ahora sitúan a Lumo Arquitectos como favorito, tanto en criterios técnicos como económicos, para hacerse con la adjudicación. La empresa se ofrece a redactar el contrato por 155.000 euros.

Lumo, en su propuesta, refleja por ahora un coste estimado de obra de 5,24 millones de euros. Dos de las aspirantes no presentaron cálculo económico y las cinco restantes estiman costes de entre 4,1 y 5,6 millones, por lo que la horquilla presupuestaria queda bastante acotada. Esta misma empresa estima que los trabajos durarían unos 14 meses, y su previsión queda también cerca de las del resto de aspirantes: todas prevén al menos un año de trabajos y ninguna más de 20 meses.

Aunque las estimaciones de las ocho aspirantes son parecidas, Lumo se posiciona por ahora como la favorita por haber ofertado el presupuesto de redacción más barato y, también, por ser la mejor puntuada en la valoración de aspectos técnicos. El estudio de arquitectura, entre otros aspectos, presentó una memoria "para la recuperación de los elementos singulares a proteger" en el complejo histórico, lo que permitiría cumplir con las pretensiones del Principado de salvar los mosaicos y elemento pétreos que aún se conservan en el claustro en desuso al que se moverá el recurso educativo, y propone una solución arquitectónica "coherente y realizable", a juicio de la mesa de contratación. También plantea usar "elementos constructivos ligeros y reversibles" para que la reforma no sea demasiado agresiva. Lumo Arquitectos ya redactó proyectos como el de la recuperación de la cúpula de la iglesia de la Laboral.

Junto a Lumo, concurren a la licitación la UTE de Pinearq y Norniella (los estudios arquitectónicos que han diseñado la nueva ampliación de Cabueñes), Maximiliano de la Rasilla, el estudio de Fernández Madrid e Iglesias Pereira, la UTE de Sampedro y Cuenca, Roberto Alonso Martínez, Raizde3 y GFA2. La definición del proyecto de reforma se concretará más adelante, pero en estos nuevos informes la mesa de contratación destaca la indicación del Principado de apostar por una "ocupación parcial" del claustro que permita "mantener" las "lecturas de las fachadas históricas" del entorno.

El traslado de la facultad hasta la Laboral permite prescindir de la idea que se contemplaba en el plan director de la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes, que proyectaba la construcción de un nuevo edificio en el entorno del complejo hospitalario. El parón de las obras de ampliación del hospital y la necesidad de acometer un nuevo proyecto retrasaba sin fecha la fase constructiva que afectaba a la facultad, y el año pasado la Consejería de Salud y los responsables del recurso educativo acordaron el cambio.