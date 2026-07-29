La Universidad de Oviedo optará con la residencia de Gijón y otras alternativas al plan nacional de ayudas para alojamientos asequibles

La Universidad de Oviedo tiene todo el interés en optar al paquete de ayudas que el Gobierno de España va a articular de forma urgente para promover alojamientos universitarios asequibles por todo el territorio nacional. Un paquete que movilizará 45 millones para las universidades, y que ayer dio un paso necesario en el Consejo de Ministros, con la aprobación de la tramitación urgente del decreto de ayudas directas, trámite obligado para que se pueda acelerar administrativamente la concesión de dichas ayudas.

Hace algún tiempo que el Gobierno trabaja con la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas en la imperiosa necesidad que se tiene en muchas ciudades universitarias de España de facilitar alojamientos asequibles para los alumnos. En esas reuniones previas la Universidad de Oviedo ya habría traslado su interés por incorporarse a esas ayudas "no solo con la residencia universitaria de Gijón", sino también con "otras alternativas", según se indicó ayer.

Pero sin el decreto concretado y sin conocerse las cláusulas que finalmente regirán su desarrollo, en Oviedo existen dudas de que puedan ser de las primeras instituciones académicas en recibir las ayudas para el proyecto de la residencia universitaria de Gijón. Ya que pese a estar en rodaje y avanzado, aún depende de la aprobación de un plan especial urbanístico por parte del Ayuntamiento de Gijón.

Si finalmente, como algunos esperan, el decreto va a primar que sus primeros beneficiarios sean Universidades con un proyecto muy maduro listo para lanzar en el 2026, la residencia de Gijón no podría beneficiarse.

La aprobación de ayer en el Consejo de Ministros supone un trámite necesario para imprimir urgencia a la concesión de esas ayudas, pero no despeja la duda de qué Universidades públicas nacionales pueden beneficiarse de forma inmediata de las mismas. En el proyecto llevan trabajando algún tiempo la Conferencia de Rectores y los Ministerios de Vivienda, de Ciencia e Innovación y de Economía, tras la firma de un protocolo en octubre del 2024.

En las reuniones de trabajo posteriores con la CRUE y los portavoces ministeriales ya se habrían identificado los proyectos más viables, que son los que recibirán fondos de forma directa, y en total se estima que en esta anualidad de 2026 podrían entrar entre cinco y diez universidades. Pero "no está todo cerrado", insistieron en reiterar desde el Ministerio de Vivienda.

Según ha trascendido, algunas propuestas no tendrían por qué ser residencias universitarias propiamente dichas, sino habitaciones con zonas comunes y con precios asequibles, tanto para universitarios como para personal investigador.

La residencia de estudiantes de Gijón arrastra tras de sí una larga historia de avances y retrocesos. En la actualidad su ubicación ya está definida en una parcela anexa a la Escuela de Marina Civil, y según los planes de la Universidad se contemplaría dar alojamiento a 350 estudiantes, en habitaciones individuales y dobles.