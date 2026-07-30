Más de 500 plazas gratuitas en doce sesiones: el Planetario de Gijón reabre con nuevas sesiones divulgativas para preparar el gran eclipse de agosto

El Planetario de Gijón volverá a convertirse en uno de los grandes focos de la divulgación científica con un nuevo programa de actividades para acercar la astronomía a la ciudadanía y preparar la observación del eclipse lunar del próximo 12 de agosto. El Ayuntamiento abrirá el lunes 3 de agosto, a partir de las 9.00 horas, el plazo de inscripción para participar en las doce sesiones gratuitas que se desarrollarán los días 4, 6, 7 y 10 de agosto en las instalaciones de la Escuela Superior de Marina Civil.

La iniciativa, organizada en el marco del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Gijón y la Universidad de Oviedo para impulsar la divulgación científica en el Planetario, ofrecerá 504 plazas, repartidas en grupos de 42 personas por sesión. Cada jornada contará con tres pases, a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas, con una duración aproximada de una hora. Las inscripciones podrán realizarse tanto a través de la página web municipal como mediante la aplicación APP Gijón, y las plazas se adjudicarán por orden de solicitud.

El programa tiene como objetivo “acercar la astronomía al público de una forma amena y accesible, dar a conocer algunos de los fenómenos más destacados del cielo de verano y ofrecer recomendaciones para la observación del eclipse lunar del 12 de agosto”.

Tras el lleno de las jornadas de abril

La convocatoria llega después del enorme interés despertado por las II Jornadas Gijón: Sol y Eclipse, celebradas el pasado mes de abril. Entonces, las 680 plazas ofertadas para visitar el planetario se agotaron en apenas tres horas, confirmando el creciente interés de la ciudadanía por la programación astronómica impulsada por el Consistorio.

Aquellas jornadas incluyeron conferencias, observaciones con telescopios, exposiciones y visitas al planetario, dentro del proyecto municipal de divulgación del eclipse total de Sol del 12 de agosto, una iniciativa que incluso fue reconocida por la Comisión Nacional del Eclipse como ejemplo para otras ciudades situadas en la franja de totalidad.

Un planetario renovado desde 2025

Las nuevas actividades se desarrollarán en un planetario completamente modernizado tras la rehabilitación culminada a comienzos de 2025. La renovación, fruto de la colaboración entre la Universidad de Oviedo, el Ayuntamiento de Gijón y el Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA), supuso una inversión de 72.000 euros y permitió sustituir el antiguo sistema, instalado en 1989, por un moderno proyector láser 4K.

La actualización convirtió el espacio en una instalación con una notable mejora tecnológica, capaz de reproducir el cielo con gran precisión y de mostrar fenómenos astronómicos, realizar viajes virtuales por el Sistema Solar o proyectar contenidos audiovisuales inmersivos. Además de servir como herramienta para la formación de los estudiantes de Marina Civil, el renovado planetario reforzó su vocación divulgativa con actividades abiertas al público, una línea que el Ayuntamiento mantiene ahora con esta nueva programación vinculada al eclipse de agosto.