La candidatura de la Laboral en la Unesco toma fuerza en el pabellón de Gijón en la Feria de Muestras

La candidatura de la Universidad Laboral de Gijón a Patrimonio Mundial de la Unesco será la gran protagonista del pabellón del Ayuntamiento en la 69.ª Feria Internacional de Muestras de Asturias. Bajo el título "Laboral. Patrimonio, cultura, vida", el Consistorio ha diseñado una exposición que invita a redescubrir el edificio más emblemático de la ciudad y a reforzar el respaldo ciudadano a una aspiración que consideran estratégica para el futuro del complejo.

La alcaldesa, Carmen Moriyón, situó la candidatura a Patrimonio Mundial como el eje de la iniciativa. "Nuestro compromiso con la Laboral trasciende las palabras. Cuidarla, mostrarla al mundo y aspirar a verla reconocida como Patrimonio Mundial de la Unesco no es solo una ambición institucional, es un deber con quienes la construyeron y con quienes la van a heredar", afirmó.

Una visión que comparte la Asociación de Antiguos Alumnos de la Laboral. Su presidente, Manuel Nevares, aseguró sentirse “muy emocionado” con la decisión de dedicar el pabellón municipal al complejo gijonés al considerar que “va a dar muchísima repercusión”. “Está muy bien montado y la gente se va a dar cuenta de lo que tenemos. Es un edificio con mucha historia”, destacó, convencido de que la muestra ayudará a dar a conocer el valor patrimonial de la Laboral y a reforzar el respaldo a su candidatura ante la Unesco.

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanesa Gutiérrez, puso el acento en el valor humano de la Laboral y aseguró que "la mejor manera de preservar el patrimonio es dotándolo de vida". En ese sentido, recordó que el complejo sigue siendo "una ciudad de la cultura" repleta de actividad y defendió la candidatura del edificio a Patrimonio Mundial de la Unesco, al considerar que posee "un valor absolutamente extraordinario" y representa "un espacio que forma parte del ADN de los asturianos".

El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, agradeció al Ayuntamiento el esfuerzo realizado para renovar cada año el contenido del pabellón y calificó de "acierto" dedicar la exposición a la Laboral, un edificio "tan emblemático para todos los gijoneses y asturianos".

La muestra se articula en tres grandes bloques. El primero repasa la historia de la Universidad Laboral desde su construcción en los años cuarenta y cincuenta hasta su transformación en uno de los conjuntos arquitectónicos más singulares de España, declarado Bien de Interés Cultural. A través de fotografías, documentos y piezas originales, el visitante descubre el origen del edificio y el papel que desempeñó durante décadas en la formación de miles de jóvenes.

El segundo se centra en la Laboral actual, convertida en un espacio donde conviven la formación, la cultura, la innovación y distintas instituciones públicas. El recorrido pone en valor la intensa actividad diaria del complejo y su papel como uno de los principales motores culturales de Asturias, mostrando cómo un edificio histórico ha sabido adaptarse a nuevos usos sin perder su esencia.

Otro de los espacios está dedicado a quienes dieron vida a la Universidad Laboral a lo largo de su historia. La exposición reivindica tanto a los trabajadores que participaron en su construcción como a las generaciones de alumnos que pasaron por sus aulas y a las personas que hoy continúan desarrollando su actividad en el recinto.

La muestra incorpora además elementos interactivos y audiovisuales que permiten recorrer algunos de los rincones más emblemáticos del complejo y conocer detalles de su arquitectura. Los visitantes pueden descubrir las claves de un edificio considerado una de las grandes obras de la arquitectura española del siglo XX y entender la importancia que ha tenido para varias generaciones de asturianos.

El recorrido concluye con un bloque centrado en las historias personales vinculadas a la Laboral. Antiguos alumnos, trabajadores y visitantes comparten recuerdos y testimonios que reflejan la huella que el edificio ha dejado en miles de personas y explican por qué continúa siendo un lugar lleno de significado para la sociedad asturiana.

La exposición también recuerda el proceso de transformación experimentado por la Laboral en las últimas décadas, desde su origen como universidad laboral hasta convertirse en una ciudad de la cultura abierta a la ciudadanía. Ese recorrido permite comprender la evolución de un espacio que hoy combina conservación patrimonial con actividad educativa, artística y empresarial.

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El Ayuntamiento aprovecha así el escaparate de la FIDMA para seguir difundiendo el valor histórico y cultural del edificio y reforzar el respaldo ciudadano a la candidatura de la Universidad Laboral para ser declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, un reconocimiento por el que trabajan conjuntamente las administraciones y que tanto el Consistorio como el Principado consideran estratégico para el futuro de este emblemático conjunto arquitectónico.