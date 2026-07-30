"Una ciudad para todos" celebra en Gijón sus 40 años en familia

La finca Vegapresas volvió a convertirse este jueves en un lugar de celebración. Sonrisas, abrazos y reencuentros acompañaron la fiesta anual de "Una ciudad para todos", una cita que cada verano reúne a usuarios, familias y representantes institucionales para poner el broche final al curso del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de la asociación

Las sonrisas aparecieron mucho antes de que comenzara el acto, los integrantes de la asociación "Una Ciudad para Todos" esperaban con ilusión uno de los días más especiales del año. Había abrazos, conversaciones entre compañeros y familias, nervios por recibir las carpetas con el trabajo realizado durante el curso y ganas de que empezara la fiesta.

El acto, que contó con la presencia de la presidenta de la asociación, Arantxa Martínez; la directora de la Red Social de la entidad, Graciela Collado; el gerente de la asociación, Carlos Aller; el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, el popular Guzmán Pendás; el director de Juventud del Ayuntamiento, Carlos Llaca; la directora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Covadonga Landín; y el edil socialista, Rodrigo Sánchez, tenía, además, un motivo más para celebrar. "Este año es una fecha especial porque el CAI cumple 40 años", recordó Arantxa Martínez

Noticias relacionadas

El momento más esperado fue la entrega de las carpetas que recogen los trabajos elaborados durante el curso, una a una fueron pasando a manos de sus protagonistas entre aplausos y fotografías. Un recuerdo que, como señaló Guzmán Pendás, tiene un significado que va más allá de lo que guardan sus páginas. "La carpeta que hoy recibís no es una carpeta cualquiera, tiene mucho valor. No solo recoge el trabajo de todo el curso, también las experiencias compartidas, las sonrisas y las anécdotas", destacó durante su intervención, en la que también quiso reconocer el papel de las familias y profesionales que acompañan a los usuarios cada día.