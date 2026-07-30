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"La Cubana" levanta el telón de su nueva receta de humor en Gijón

El primer pase de la comedia "La cuisine de ma cousine" arrancó ayer en el teatro Jovellanos, donde permanecerá hasta el 9 de agosto

Un momento de la representación de &quot;La cuisine de ma cousine&quot; en el Jovellanos.

Un momento de la representación de "La cuisine de ma cousine" en el Jovellanos. / Juan Plaza

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Miguel Martín

Gijón

Después de convertir el pasado martes la entrada del Teatro Jovellanos en un escenario improvisado, "La Cubana" levantó este miércoles el telón de "La cuisine de ma cousine", su nuevo espectáculo con el que permanecerá en Gijón hasta el próximo 9 de agosto. La compañía catalana regresa así a una ciudad con la que mantiene una relación de décadas y en la que ha encontrado, como ellos mismos reconocen, su "punto de unión teatral con Asturias".

La nueva propuesta gira en torno a una peculiar masterclass de cocina impartida por Brigitte Raventós, un personaje encarnado por Montse Amat que promete enseñar mucho más que recetas. A lo largo de la función, el público descubrirá que la verdadera protagonista no es la gastronomía, sino las emociones. "Cuando salgan del teatro no sabrán si realmente les hemos enseñado a cocinar alimentos o a cocinar sentimientos", adelantó Raventos durante la presentación celebrada el pasado martes en plena calle.

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Fiel al sello de "La Cubana", el montaje mezcla humor, música, color y continuos guiños a la vida cotidiana. La compañía vuelve así a construir una historia en la que el espectador se reconoce desde el primer momento, llevando al escenario ese teatro que, según explica su fundador Jordi Milán, "todos interpretamos cada día en casa, en el trabajo o en la calle". Las representaciones se podrán ver en el Teatro Jovellanos hasta el 9 de agosto. El espectáculo, de 120 minutos duración, sin descansos y representado en castellano, tendrá pases de miércoles a viernes a las 20.30 horas, mientras que los sábados 1 y 8 de agosto se ofrecerán dos pases, a las 17.00 y a las 21.00 horas. El domingo 2 de agosto también habrá doble función en las mismas horas y el 9 de agosto la despedida será a las 17.00 horas.

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