Una exposición para entender el eclipse total de sol antes de mirar al cielo

La cuenta atrás para el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto ya ha comenzado y la Sociedad Astronómica Asturiana Omega no quiere que nadie se lo pierda, y además no quiere que lo vean sin entenderlo. Con el título ‘Eclipse de Sol, comprender para disfrutar’, la exposición tiene paneles informativos, fotografías, material astronómico, una maqueta interactiva y un audiovisual para acercar de la mejor manera posible a todos los que quieran disfrutar y entender este fenómeno.

La exposición tiene varias partes: hay carteles sobre la historia de los eclipses, fotografías de los miembros de Omega, métodos para observar el eclipse de forma segura, programas de ayuda, páginas web de información y un apartado dedicado a Gijón y al eclipse que hubo en 1905. Francisco Menéndez, secretario de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega, explico que "entre las piezas más destacadas se encuentran los escritos originales de Calixto Alvargonzález sobre aquel eclipse histórico de 1905, además de información sobre los eclipses que podrán verse en los próximos años".

La muestra también incluye una maqueta elaborada por miembros de la asociación para explicar cómo se produce un eclipse, un telescopio con el que OMEGA ha observado el Sol, prismáticos preparados para la observación solar y un proyecto solidario contra el cáncer infantil. “Quien done escaneando el código QR recibirá un pase VIP para visitar nuestro observatorio y utilizar los telescopios”, señaló Menéndez.

Desde Omega creen que la exposición atraerá visitantes antes y después del fenómeno astronómico. “Habrá una fase antes del eclipse, para que la gente venga a informarse, y otra después, cuando muchos querrán entender mejor lo que han visto. Un eclipse total es uno de los mayores espectáculos naturales que se pueden observar”, afirmó el secretario, animando a todos a ir para que sepan lo que realmente significa un fenómeno como este.

Un minuto y cuarenta segundos de eclipse total

El vicepresidente de Omegaa, Santiago Gándara, insistió en que “un eclipse parcial no tiene nada que ver con un eclipse total”. Recordó que el eclipse comenzará sobre las 19:30 horas, aunque “la totalidad será a las 20:26 y durará solo un minuto y cuarenta segundos”. También explicó que “durante ese breve instante hay que quitarse las gafas especiales, pero en cuanto termine la totalidad hay que volver a ponérselas porque la luz del sol puede dañar la vista”.

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Además de las recomendaciones de seguridad, la exposición busca transmitir la emoción de un fenómeno poco habitual. “Los animales se vuelven locos, los pájaros empiezan a revolotear porque, de repente, se hace de noche”, desvela Francisco Menéndez. También quiso poner su granito de arena Marcos Mutuas, nieto de Gándara, dejando un consejo muy útil para quienes olviden las gafas especiales para el eclipse: “Si no tienes gafas, cuando esté oscuro miras para arriba y si hay sol miras para abajo”.