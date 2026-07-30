Una exposición visibiliza el legado deportivo de Dionisio de la Huerta en la Feria de Muestras

El Pueblu d`Asturies acogerá, durante la celebración de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, una exposición dedicada a Dionisio de la Huerta, el recordado creador del Descenso Internacional del Sella. "Dionisio de la Huerta, inspiración y legado del deporte español" es el título de la muestra organizada por la asociación Amigos de Dionisio de la Huerta. La entidad sumará a la exposición una serie de charlas y coloquios, un encuentro de "grandes del deporte en Asturias" y la presentación del libro "Raquetas y palas. El legado de Dionisio de la Huerta en el tenis y el piragüismo español", de María Collada. La presentación de esta publicación tendrá lugar el día 14 en el salón de acto del Palacio de Congresos del recinto ferial.