Gijón Impulsa, el escaparate para una docena de jóvenes empresas en la Feria de Muestras

Doce jóvenes empresas gijonesas tendrán la posibilidad de presentarse antes los miles de visitantes de la Feria Internacional de Muestras de Asturias desde el stand de Gijón Impulsa, la entidad que gestiona las políticas de promoción económica y empleo del Ayuntamiento de Gijón. Además, se ofrecerá a los visitantes un recorrido por 15 proyectos de innovación impulsado por el Ayuntamiento desde 2009. "La FIDMA es el mejor escaparate para mostrar el talento que se crea en esta ciudad. Detrás de cada empresa hay personas que han convertido una idea en un proyecto empresarial, generando innovación, empleo y nuevas oportunidades para vivir aquí", destacó la Vicealcaldesa de Gijón y responsable de Gijón Impulsa, la edil popular Ángela Pumariega. El listado de empresas que mostrarán sus servicios y productos en el espacio de Gijón Impulsa incluye a Khultos, ClÍnica Neuronat , Revelio Audiovisuales, Peq Cakes, El Llar Cohousing y Proyecto Raíces, que estarán del 1 al 8 de agosto. El segundo turno, del 9 al 16, mantendrá a Proyecto Raices junto a Panduru , Dodo Bakes Libro & Marca, Distrito Makers Diseño, y Jardinera de Rotondas. Gijón Impulsa está en la planta baja del Palacio de Congresos del recinto ferial.