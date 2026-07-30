Gijón Impulsa lleva a la FIDMA el talento emprendedor y hace un recorrido por la innovación que transforma la ciudad

Del 1 al 16 de agosto, Gijón Impulsa volverá a estar presente en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) con un stand que reunirá a 12 empresas gijonesas y ofrecerá a los visitantes un recorrido por 15 proyectos de innovación impulsados desde 2009. Un espacio concebido para mostrar cómo las ideas nacidas en Gijón/Xixón se convierten en empresas, soluciones innovadoras y oportunidades de desarrollo para la ciudad.

Como en ediciones anteriores, el Ayuntamiento de Gijón/Xixón, a través de Gijón Impulsa, estará presente en la planta baja del Palacio de Congresos del Recinto Ferial Luis Adaro con un espacio expositivo compartido que permite a jóvenes empresas dar a conocer sus productos y servicios, establecer contactos comerciales y fortalecer su posicionamiento en el mercado.

Desde que esta iniciativa comenzó en el año 2000, más de 600 empresas han pasado por el stand de Gijón Impulsa en las principales ferias de la ciudad. Una apuesta consolidada por facilitar a las empresas emergentes un escaparate profesional que, en muchas ocasiones, sería difícil asumir con recursos propios y que contribuye a reforzar el ecosistema emprendedor de Gijón/Xixón.

La vicealcaldesa de Gijón/Xixón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, destaca que la presencia de Gijón Impulsa en la FIDMA permite acercar a la ciudadanía el resultado de una estrategia continuada de apoyo al emprendimiento y la innovación.

"La FIDMA es el mejor escaparate para mostrar el talento que se crea en esta ciudad. Detrás de cada empresa hay personas que han convertido una idea en un proyecto empresarial, generando innovación, empleo y nuevas oportunidades para vivir aquí."

Pumariega subraya además que el compromiso municipal va más allá del acompañamiento a las empresas en sus primeros pasos.

"Desde Gijón Impulsa trabajamos para crear un ecosistema que favorezca el crecimiento de las empresas innovadoras, impulsando proyectos que mejoran la competitividad de nuestro tejido empresarial y contribuyen al desarrollo económico de Gijón."

La gran novedad del stand de este año será un recorrido por 15 proyectos de innovación desarrollados entre 2009 y 2026, que permitirá conocer cómo han evolucionado las iniciativas apoyadas por Gijón Impulsa y el impacto que las ayudas municipales han tenido en el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías.

Esta muestra reunirá proyectos innovadores de empresas de distintos sectores que han convertido una idea en soluciones con aplicación real, evidenciando la capacidad del tejido empresarial gijonés para generar conocimiento, incorporar tecnología y competir en mercados nacionales e internacionales.

El espacio pretende acercar al público el valor de la innovación como motor de crecimiento empresarial y poner de relieve el papel que Gijón Impulsa desempeña impulsando proyectos con un alto componente tecnológico y transformador.

El stand contará además con la participación de 12 jóvenes empresas gijonesas, que se irán turnando a lo largo de la feria en estancias de ocho días para presentar sus productos y servicios, establecer nuevos contactos comerciales Además de la zona expositiva, el stand desarrollará durante toda la FIDMA una programación de actividades dirigida a acercar y dar visibilidad a sus iniciativas.

1er turno: (del 1 al 8 de agosto)

• Khultos: Selección y comercialización de cafés de especialidad. https://khultos.com/

• Clínica Neuronat: Clínica especializada en neurorrehabilitación con servicios de terapia física y cognitiva. www.clinicaneuronat.es

• Revelio Audiovisuales: Producción de contenidos audiovisuales, especializada en fotografía y vídeo para eventos. www.revelioaudiovisuales.es

• Peq Cakes: Elaboración y venta de tartas de queso premium. www.peqcakes.es

• El Llar Cohousing: Cooperativa de Economía Social y Solidaria para la construcción de un complejo residencial de convivencia y cuidados. https://el-llar.com/

• Proyecto Raíces: Iniciativa que pone en valor el diseño, la creatividad y la sostenibilidad a través de propuestas inspiradas en la identidad y el patrimonio asturiano. www.raicesasturias.com

2º turno: (del 9 al 16 de agosto)

• Panduru: Repostería circular elaborada con pan excedente, ingredientes locales y ecológicos y pausas de café con residuos cero. www.panduru.es

• Dodo Bakes: Pastelería artesanal inspirada en recetas tradicionales de diferentes culturas, incluida la gastronomía asturiana. https://www.instagram.com/dodobakespasteleria

• Libro & Marca: Desarrollo de proyectos editoriales. https://www.libroymarca.com/

• Distrito Makers: Diseño y fabricación de productos personalizados, decorativos y de regalo inspirados en la identidad asturiana y del norte. www.distritomakers.es

• Jardinera de Rotondas: Estudio-taller de diseño gráfico, estampación artesanal y divulgación artística. www.jardineraderotondas.es

• Proyecto Raíces: Iniciativa que pone en valor el diseño, la creatividad y la sostenibilidad a través de propuestas inspiradas en la identidad y el patrimonio asturiano. www.raicesasturias.com

Un espacio vivo con actividades para todos los públicos

Además de la zona expositiva, el stand desarrollará durante toda la FIDMA una programación de actividades dirigida a acercar la innovación, el emprendimiento y la creatividad a públicos de todas las edades.

Presentaciones de empresas, encuentros, demostraciones y actividades participativas convertirán el espacio de Gijón Impulsa en un punto de encuentro para conocer de primera mano algunos de los proyectos más innovadores que se están desarrollando en la ciudad. Se puede consultar el calendario de actividades en el documento adjunto a esta nota de prensa.

Raíces: creatividad, sostenibilidad y diseño con identidad asturian

Entre las propuestas más destacadas de esta edición se encuentra Raíces, un proyecto que reivindica el diseño como vehículo para conectar tradición, creatividad y sostenibilidad.

Durante toda la feria podrá visitarse una exposición permanente de las piezas que forman parte del proyecto, acompañada de visitas guiadas, sesiones de photocall y acciones informativas para dar a conocer la iniciativa y captar nuevos participantes para futuras ediciones.

La programación incluye además talleres dirigidos a diferentes públicos. Los niños y niñas podrán participar en "Mi Primer Diseño", donde crearán su primer figurín de moda, y en "Hilando Sueños", una actividad de iniciación al tejido mediante pequeños telares de cartón. Por su parte, el público adulto podrá descubrir los fundamentos del dibujo de moda en "Figurinismo Básico" o aprender a transformar residuos plásticos en elementos decorativos a través del taller "Pétalos de Segunda Vida", una propuesta que pone el foco en la creatividad y la economía circular.

La agenda culminará con dos de los momentos más esperados de la presencia de Raíces en la FIDMA: el fallo del concurso del cartel de la iniciativa y el desfile que tendrá lugar el 8 de agosto, una cita que pondrá en valor el talento creativo y la capacidad del diseño para reinterpretar el patrimonio cultural desde una mirada contemporánea.

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Más información: emprende@gijon.es y en el 984 84 71 00.