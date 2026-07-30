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Gijón se reencuentra con los 90 a través de "un repaso musical y sentimental" en Hermanos Castro

El festival de música noventera se celebra mañana viernes

Ambiente en el festival &quot;Love the 90s&quot; que llega a Gijón.

Ambiente en el festival "Love the 90s" que llega a Gijón. / "Love the 90s"

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Álex Redruello

La posibilidad de volver a las mejores noches de los 90 pero con el sonido, las pantallas y los efectos visuales de las superproducciones de hoy en día. Esa es la promesa que está a punto de cumplirse en el parque gijonés de los Hermanos Castro, con el festival "Love the 90s" que actuará como una enorme máquina del tiempo. Con el cartel de "entradas agotadas" casi colgado y un gran aforo con público que espera dejarse la voz y de pasarlo bien, Gijón acoge la gira que ha convertido la nostalgia en uno de los espectáculos más multitudinarios del país.

Detrás de este engranaje perfecto se encuentra Felipe Menéndez, director de "Love the 90s", quien tiene muy claro el origen del éxito de una iniciativa creada estrictamente "de fans para fans".

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Hacía mucho tiempo que la marca no recalaba en Gijón; en concreto son ocho los años que han pasado desde la última cita noventera en el Parque Hermanos Castro. Este vacío que el público asturiano reclamaba llenar, ha sido el incentivo principal de este regreso. "Teníamos muchas ganas. Estuvimos una vez en Gijón y no habíamos vuelto" confesaba Menéndez, añadiendo que su política es la de "alternar ciudades cada año, es decir, tenemos los grandes festivales instaurados en las grandes ciudades, pero Gijón no nos acababa de encajar del todo en el calendario por las fechas determinadas; finalmente el año pasado logramos hacerlo y no podíamos dejar de ir, al final el público lo pedía muchísimo". Quienes asistan al recinto el sábado 1 de agosto se encontrará con esa apuesta de la organización que huye de las comparaciones tradicionales y eleva la categoría del evento.

Ambiente en una de las citas del festival que mañana vuelve a Gijón.

Ambiente en una de las citas del festival que mañana vuelve a Gijón. / .

"Más que un festival, es una gala. Es un show con un formato de televisión muy potente, son casi seis horas de espectáculo sincronizado. La gente viene a rememorar lo mejor de una época, pero con lo mejor de la tecnología actual", explica el director del show. Este despliegue técnico acompañará a un cartel diseñado para no dar tregua sobre el escenario. La presentación va a cargo de una de las voces más inconfundibles de la última década del siglo pasado, Fernandisco, que será quien le dé la entrada a artistas internacionales como Haddaway, Dr. Alban, Rozalla o Technotronic, entre otros, hasta completar un cartel de 14 músicos.

Mantener vivo el interés por un repertorio clásico podría parecer un desafío, pero esta gira rompe las reglas. "Ya hemos vendido más de 300 mil entradas en toda España", indica el director. El secreto de no morir de éxito y evitar la repetición es "la renovación constante del envoltorio visual", añade.

Menéndez recurre a una metáfora reveladora para explicar su estrategia. "La música es la misma, pero utilizamos la tecnología como elemento renovador. Es como Nueva York: tú vas y la ciudad no cambia, pero siempre hay un relato nuevo. Nosotros actualizamos el relato audiovisual, el ‘storytelling’, la selección de efectos y las dinámicas. Eso hace que el público vuelva a repetir y se sigan sumando nuevas audiencias".

Aunque el núcleo del público es veterano, cada vez se ven a más jóvenes en la multitud. Una de las explicaciones a este fenómeno lo comparte Menéndez: "Vemos que los padres vienen con sus hijos. Es un evento muy potente, nada anticuado, y eso hace que la gente más joven se sume al producto".

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Menéndez invita a los indecisos de última hora que aún dudan si sumarse a esta fiesta. "Que nos den la oportunidad, van a disfrutar de una experiencia que no es igual ni comparable a otros conceptos, es un repaso musical y de sentimientos con un nivel de teatralidad y una experiencia tecnológica espectacular". Ahí queda dicho.

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