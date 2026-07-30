Un hogar "interactivo y acogedor" para ahorrar en TotalEnergies en la Feria de Muestras

Un hogar "interactivo y acogedor" es la propuesta ferial de esta edición de TotalEnergies, que participa por sexto año consecutivo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Bajo el lema "Pasa, esta es tu casa", la compañía ofrecerá a sus visitantes un espacio de mil metros cuadrados en la sala Asturias del Palacio de Congresos habilitado como una vivienda real con sus diferentes estancias, sobre las que se aplican soluciones de ahorro energético. La compañía tiene en el Principado de Asturias su sede nacional en cuanto a la actividad de comercialización de electricidad y gas a cliente doméstico. Su alcance en la región supera los 700.000 contratos de electricidad, gas y servicios activos.