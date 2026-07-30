Un hogar "interactivo y acogedor" para ahorrar en TotalEnergies en la Feria de Muestras
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Un hogar "interactivo y acogedor" es la propuesta ferial de esta edición de TotalEnergies, que participa por sexto año consecutivo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Bajo el lema "Pasa, esta es tu casa", la compañía ofrecerá a sus visitantes un espacio de mil metros cuadrados en la sala Asturias del Palacio de Congresos habilitado como una vivienda real con sus diferentes estancias, sobre las que se aplican soluciones de ahorro energético. La compañía tiene en el Principado de Asturias su sede nacional en cuanto a la actividad de comercialización de electricidad y gas a cliente doméstico. Su alcance en la región supera los 700.000 contratos de electricidad, gas y servicios activos.
- Fallece un conductor de 89 años que circulaba en sentido contrario al chocar con otro coche en Gijón
- Un niño de 11 años, trasladado al hospital de Cabueñes tras el contacto con una carabela portuguesa en la playa de San Lorenzo en Gijón
- El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre 'muy generoso' y vecino de la calle Sporting
- Muere a los 80 años José Manuel Rivera Díaz, el ingeniero que hizo de Indusla un referente europeo del perfil laminado
- Fallece Juan Figaredo Pidal, médico rescatador de Bomberos de Asturias
- Un detenido en Gijón por agredir sexualmente a una mujer bajo el viaducto de Carlos Marx
- Ignacio Robles, hostelero: 'El Grupo Tonada reabrirá el Banús como bar tienda y manteniendo el nombre, que es algo que me encanta
- Veinte años mirando al cielo: esta es la programación del Festival Aéreo