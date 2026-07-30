IU y Podemos fuerzan una investigación de la Fiscalía sobre los contratos de Divertia durante la presidencia de Oliver Suárez

La gestión del concejal no adscrito Oliver Suárez al frente de Divertia, la empresa municipal encargada de los festejos, el teatro Jovellanos y el Festival Internacional de Cine (FICX), acabará en la Fiscalía. De eso se van a encargar IU y Podemos. Los portavoces municipales de ambas formaciones, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, han anunciado que solicitarán al Ministerio Fiscal la investigación de los contratos de 15 conciertos: 7 de la programación estival de este año, 3 de la de 2025 y 5 vinculados al ejercicio de 2024. Quieren que se estudie si el procedimiento de contratación seguido por Oliver Suárez en Divertia puede ser constitutivo de delito. En concreto, de un delito de prevaricación.

La Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, cesó el pasado día 23 como presidente de Divertia a Oliver Suárez tras detectar que había firmado los contratos de los conciertos de Alejandro Sanz y Lola Indigo sin pasarlos previamente por el consejo de administración de la empresa. Un "error" que Suárez asumió. El siguiente paso dado desde Alcaldía fue incorporar al orden del día del Pleno del próximo lunes el acuerdo de retirarle a Suárez el sueldo anual de algo más de 52.000 euros que tenía asignado. Ahora pasará a cobrar solo dietas por asistencia a plenos y comisiones.

Oliver Suárez llegó a la Corporación gijonesa en las filas de Vox –partido que abandonó cuando Moriyón lo expulsó del gobierno tripartito con que empezó el mandato–y desde finales de 2023 es edil no adscrito. Su cargo como presidente de Divertia le vinculaba a la acción de gobierno y su voto en el Pleno ha sido vital para garantizar la mayoría del gobierno de Moriyón frente a la izquierda.

Lo contratos sobre los que ponen el foco los portavoces de IU y Podemos son aquellos que, por su cuantía, exigen la autorización del consejo de administración de Divertia. De acuerdo con los poderes otorgados por este órgano, la presidencia solo puede suscribir contratos por valor inferior a 15.000 euros o, si se firman de manera mancomunada con el gerente, por valor inferior a 60.000 euros. Los dos partidos han pedido al gobierno local acceso a los expedientes de esos quince contratos “y en cuanto nos dé acceso presentaremos escrito ante la Fiscalía solicitando su investigación. Queremos saber si la formalización de contratos por parte de Oliver Suárez para los que no estaba autorizado por el consejo de administración de Divertia fue una práctica continuada durante sus tres años de presidencia y si constituye un delito de prevaricación”, sentencian Javier Suárez Llana (IU) y Olaya Suárez (Podemos).

Javier Suárez Llana y Olaya Suárez charlando en una sesión plenaria. / Juan Plaza

“Estamos haciendo como concejales de la oposición lo que debería de hacer la alcaldesa, que no solo es la responsable política de la gestión del concejal tránsfuga al frente de Divertia, sino quien lo ha cesado por la contratación irregular de al menos dos conciertos”, explica Javier Suárez Llana para quien debía ser Carmen Moriyón quien fuera a la Fiscalía tras haberse detectado las irregularidades que dieron lugar al cese del presidente de Divertia. "No hacerlo responde única y exclusivamente a los cálculos políticos que caracterizan la forma de gobernar de Carmen Moriyón”, aseguró el edil.

Por su parte, Olaya Suárez denunció “la extrema gravedad de que se hayan estado usurpando sistemáticamente las competencias del consejo de administración en un aspecto tan sensible como es la contratación pública. Estamos hablando de cientos de miles de euros en tres años en contratos que podrían haber sido irregulares, y nos preguntamos por qué han fallado los controles de la contratación pública tanto de Divertia como del propio Ayuntamiento”.

La portavoz de la formación morada también centra en Carmen Moriyón su crítica política “como máxima responsable del Ayuntamiento y por haber colocado al concejal tránsfuga en esta posición, contra todo sentido de la lógica y del buen gobierno, por lo que ahora no basta con cesarlo y correr un tupido velo”. Suárez también pide que de explicaciones el gerente de Divertia.