La madera, el metal y el ingenio sustituyeron ayer durante unas horas a las adictivas pantallas y en la gijonesa plaza del Marqués se recuperó la esencia de los juegos de antaño.Entre ellos, el arrastre, la pesca de la botella, el lanzamiento de herradura o el tiro a la rana.

Porque el follón que había ayer en la Plaza del Marqués –y que habrá también en los próximos días– fue fruto de un despliegue de juegos tradicionales . Un cita concebida como otra forma de hablar de la cultura de antaño y la cultura que une dentro del programa del festival Arco Atlantico. De tal manera que de 12.00 a 14.00 horas, los nietos pudieron disfrutar de los juegos más populares en tiempos de sus abuelos. Y no todos. Porque algunos eran muy actuales pero presentados en formatos más arcaicos. El objetivo no era competir, sino compartir un rato en familia y con amigos para demostrar que la habilidad, la puntería o la estrategia tienen mucho de divertido.

El pequeño Martín González no podía disimular su entusiasmo: "Me lo estoy pasando súper bien, estoy jugando con mi hermano al Tetris, pero en formato antiguo y me está encantando". Los hermanos Pablo y Daniel Soldevilla también tenían claro cuál era su juego preferido entre todos los disponibles. "El Memory y las tres en raya", aseguró el mayor.

Los juegos tradicionales conquistan a los más pequeños en el Arco Atlántico de Gijón / Marcos León

La actividad , en plena calle y al aire libre, atrajo también a participantes de fuera de España, de vacaciones o de paso en Gijón. Los hermanos Mateo y Elías Roldán, llegados de Francia, aprovecharon la mañana para descubrir algunos de los juegos tradicionales asturianos que desconocían. "No somos de aquí, nos ha pillado de sorpresa y es increíble", señalaba un sorprendido Mateo.

Las monitoras, identificadas con gorros de color azul y verde, iban guiando a los asistentes durante toda la actividad. Mónica Fernández, una de las responsables, recordó el origen de alguno de estos juegos propios de Gijón como el xuegu la llave que "es de precisión y nació aquí, de la mano de los obreros del ferrocarril durante sus descansos"; o el dexabolu "un juego tradicional asturiano, también originario de Gijón, en este caso de Trubia de Cenero, y que se basa en utilizar seis bolos y utilizar otro pequeño como lanzadera en lugar de una bola; el objetivo es que solamente un bolo quede en pie" explicó.

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Fernández destacó además el carácter artesanal de todos los juegos. "Así era como se hacían antes, con materiales que había por casa, se utilizaba la madera y el metal y eso es precisamente lo que hemos traído aquí, juegos tradicionales hechos con estos materiales". Y que se disfrutan igual, o mejor.