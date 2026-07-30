Multitudinaria y solemne despedida en Gijón al médico rescatador Juan Figaredo Pidal: "Deja un legado enorme"

Se quedó pequeña la iglesia de San Julián de Somió para brindar un último y emotivo adiós a Juan Figaredo Pidal, médico del equipo de rescate de Bomberos de Asturias fallecido hace un par de días a los 74 años a causa de una larga enfermedad. Familiares, amigos y compañeros de distintas etapas abarrotaron el templo en un solemne funeral que refrendó el cariño que despertaba el madrileño de nacimiento y gijonés de corazón. "Deja un legado enorme; era una gran persona", reivindicaron sus allegados tras la ceremonia, momento de incontables abrazos y muestras de afecto a los más cercanos de Juan Figaredo.

"Deja una huella y un recuerdo muy grande en todos nosotros", aseguró Juan Tuñón, párroco de San Francisco de Asís de Oviedo y encargado de oficiar la homilía. La iglesia ya estaba llena cuando el féretro llegó a los pies del altar. Tuñón definió a Figaredo como una persona "discreta y con humanidad". "Era mucho más que un médico, era un médico de vocación y de atención", resaltó el religioso. Juan Figaredo arribó a Gijón con apenas tres años, precisamente a Somió, antes de trasladarse a Quintes con su familia. Alumno del colegio de la Inmaculada, posteriormente estudió Medicina en la Universidad de Oviedo.

Señaló Juan Tuñón el "momento intenso y difícil" que atraviesa la familia de Figaredo, la cual siguió la eucaristía en primera fila, embargada de emociones por la pérdida pero a la vez agradecida por la afluencia de gente que quería despedirse del médico. "Os sentís en paz por haber estado acompañándolo hasta el final", subrayó el párroco. "Me causó una impresión especial esa media sonrisa con la que mostraba la humanidad que llevaba dentro; era cordial y acogedora, como él", rememoró Tuñón.

Funeral de Juan Figaredo en la iglesia de San Julián de Somió / Juan Plaza

Al funeral acudieron varios compañeros del equipo del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. "Le encantaba su trabajo; era altruista, cariñoso y dispuesto", ensalzó Roberto Menéndez, integrante de este servicio, sobre Juan Figaredo, un hombre "que hacía mucho equipo y generaba unión", agregó Menéndez. La imagen de una iglesia de San Julián hasta los topes era la prueba inequívoca de que estaba en lo cierto. Asistieron al acto, entre otros, la Alcaldesa, Carmen Moriyón; el portavoz del gobierno local, edil de Festejos y presidente de Divertia, Jesús Martínez Salvador; el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño; el presidente de la Asociación Gijonesa de Caridad, Ignacio Blanco; la líder vecinal de Somió, Soledad Lafuente; o el diputado nacional de Vox, José María Figaredo.