Música, desfile, folclore, gastronomía y juegos tradicionales para celebrar el Día de Asturias en Gijón

La celebración en Gijón del Día de Asturias llenará las calles del barrio Alto de música, folklore, juegos tradicionales y gastronomía desde el popular desfile de agrupaciones hasta la tradicional jira que tendrá lugar en el cerro de Santa Catalina. La programación para el domingo, 2 de agosto, que incluye actividades durante todo el día, permitirá crear “un espacio de encuentro para celebrar la cultura, las tradiciones y el patrimonio asturiano”, destacan desde Divertia.

El desfile arrancará desde la plaza Mayor a las doce del mediodía. La comitiva recorrerá la plaza del Marqués, la calle Claudio Alvargonzález, Tránsito de las Ballenas, la subida al Cerro, el camín de la Fontica y el tránsito de Antonio Losada de La Nava, hasta llegar al Cerro. Participarán este año 17 agrupaciones. Estarán presents las bandas de gaitas Villa de Xixón, Infantil Magüeta de Xixón, Jovellanos, Conceyu de Xixón, Noega, Saxum y Garulla, los grupos folklóricos La Alegría de Porceyo, Marabayu, El Xiringüelu y Xolgoriu, además de la asociación de Coros y Danzas Jovellanos, Música y Baile Tradicional Excelsior, Andecha de Música Tradicional Na Señardám Grupo de Coros y Danzas del Real Grupo de Cultura Covadonga y la Agrupación Folclórica Asturiana Los Xustos.

Este año la actividad empezará a las once de la mañana para inscribirse en el concurso de Mejor presentación de comida en la jira. Habrá tres categorías: mantel, cesta y un premio a la sostenibilidad. Los integrantes de La Cubana, impulsores del espectáculo gastronómico “La cuisine de ma cousine” estarán en el jurado.

Participantes en la jira, en una imagen de archivo. / J. R.

No faltará la Danza Prima, dirigida por Ramón Villa, y la subasta del ramo organizada por el Grupo Folclórico El Xiringüelu, con animación de Félix Corcuera. La recaudación irá para la Cocina Económica.

Los juegos protagonizarán la session vespertine, desde las 16.30 horas. De la mano de la Escuela de Xuegos Tradicionales 6 Conceyos se podrá disfrutar de los aros, zancos, carrera de tortugues, pesca la botella, tiru al palu, la rana, la llave, tiru cuerda, carrera de esquíes, carrera de lecheres y otras propuestas abiertas al público.

Noticias relacionadas

El broche será musical con tres grupos asturianos. A las 19.30 horas actuará “Onza”, a las 20.30 horas será el turno de “Captains” y a las 21.30 horas “Drugos” bajará el telón a las celebraciones. Las tres citas discurrirán en el escenario de la Plaza Mayor.