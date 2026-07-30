La pelea judicial por el plan de Quirón llegará al Supremo

La pelea judicial por el plan de Quirón tiene aún recorrido por delante y llegará al Supremo. Marcelino Abraira, el abogado que representa a Corriente Sindical de Izquierda (CSI) en su pugna legal contra el proyecto del hospital privado, señala que, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado ya dos recursos judiciales –con los que avala el convenio urbanístico que regula la permuta de fincas privadas de Cabueñes por unos terrenos municipales en Nuevo Gijón para construir el complejo y también la modificación del PGO que permite este intercambio–, la batalla seguirá en otras estancias. En concreto, explicó que el último fallo judicial, dado a conocer este mes, se recurrirá ante el Supremo, y que la otra sentencia está pendiente de una queja presentada ante el Constitucional. Anuncia también el letrado que recurrirá el futuro plan especial del proyecto y cualquier trámite que salga desde el Ayuntamiento, como el otorgamiento de licencia de obra.

Abraira fue uno de los intervinientes en la protesta convocada por el mismo sindicato –y también por la federación vecinal de la zona urbana y la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública, entre otros colaboradores– y celebrada este jueves en la plaza del Ayuntamiento. Aseguró ante las varias decenas de asistentes que la batalla judicial tiene aún "vías de recurso abiertas" y otras que podrán echar a andar si el proyecto de Quirón sigue adelante. La última sentencia emitida por el TSJA, por el momento, será recurrida ante el Supremo. Como agosto es inhábil, se presentará el trámite en septiembre. El otro fallo judicial ya fue inadmitido por el Supremo, pero está pendiente de una queja ante el Constitucional porque, según Abraira, el recurso no pasó por la sala especial del Tribunal y eso es "un error importante" que debe resolverse.

El letrado explicó estar "convencido" de que la justicia puede ponerse de su parte porque, en su opinión, el plan de Quirón implica "que unos bienes públicos", las fincas municipales de Nuevo Gijón, pasen a ser "de una empresa privada", y aseguró que eso "no se puede hacer con un plan especial ni con una modificación del PGO", sino "con un proceso de desafección de bienes que no se ha tramitado". Considera que la permuta de terrenos podría ser declarada nula. En cualquier caso, dijo que en representación de la CSI está ya decidido que se recurrirá igualmente el futuro plan especial del ámbito, si se aprueba: "Tengo la plena convicción de que tenemos razón"

Durante la protesta habló también la sindicalista Lorena Ardisana, que aseguró que las fincas próximas a Cabueñes deberían desvincularse de Quirón. "Se tenían que haber expropiado desde el principio. La permuta debía haber sido el último recurso", dijo. Señaló asimismo que el gigante sanitario quiere hacer "un negocio redondo" en la ciudad porque a su juicio los terrenos de Nuevo Gijón valen más dinero del que se recogió por convenio. Defendió, en la línea de Abraira, que las fincas de Nuevo Gijón, de propiedad municipal, deberían seguir siendo públicas "para hacer, por ejemplo, un nuevo centro de salud". Por su parte, Carlos Ponte, médico jubilado e integrante de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública, aseguró que no entiende que el TSJA avale el "interés general" de una operación vinculada a la sanidad privada.