El personal del Hospital de Cabueñes urge reactivar el parking soterrado: "Sigue habiendo colapso"

La ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes (CAHU) necesita, a juicio del personal, un proyecto en firme que solucione el problema de aparcamiento. La actuación se desligó el año pasado de la primera fase del plan de ampliación para acortar plazos y, tal y como informaba ayer LA NUEVA ESPAÑA, deja ahora sobre la mesa un nuevo proyecto constructivo del nuevo edificio, pero no una alternativa desarrollada para garantizar el espacio de estacionamiento. Sanitarios y sindicatos explican que este lunes, en la reunión de la comisión de seguimiento de la ampliación, no se mencionaron avances respecto a este otro proyecto y que no han recibido información sobre su estado desde "hace meses".

El modelo que quiere la plantilla, no obstante, está claro desde hace tiempo: un gran aparcamiento soterrado. Virginia Álvarez, delegada de Satse y presidenta de la junta de personal de Cabueñes, explica "lo que se necesita es lo que se defendió siempre: un aparcamiento grande y soterrado" que permita "solucionar ya del todo" los problemas de escasez de plazas. Sí reconoce la representante que la finca cedida por el Ayuntamiento y ya habilitada desde hace meses como aparcamiento provisional "está ayudando a descongestionar" lo que hasta inicios de año era un problema ya endémico, pero la solución sigue siendo "parcial". "Hoy sigue habiendo problemas; hay momentos de colapso", asegura.

Esos problemas se concentran, dice Álvarez, en una hora punta que en el caso del hospital es doble porque depende de dos franjas horarias: una a primera hora y otra a media mañana. "Si eres trabajador y llegas muy temprano, antes de las ocho, puede encontrar hueco porque otros compañeros están saliendo del turno de noche. Después ya se complica. La hora punta de pacientes es en torno a las once de la mañana, y ahí ya termina de saturarse todos. Muchos usuarios van al tanatorio a aparcar para venir a una consulta", asegura.

Magdalena Muñiz, representante sindical de los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, añade que esa saturación implica también problemas de circulación vial. "Aquí hay momentos de mucho colapso incluso en las carreteras. La que va por detrás de la Facultad de Enfermería tiene coches ocupando el arcén muchos días. Y el vial que hay donde hicieron el aparcamiento provisional también. En teoría tiene dos carriles, pero solo puede usarse uno porque hay coches aparcados a ambos lados", resume. Ella entiende que el proyecto para construir un parking soterrado se mantiene, pero tampoco su sindicato ha recibido ninguna información reciente al respecto.

En febrero del año pasado la Consejería de Salud anunciaba que, para agilizar trámites, se desligaba del proyecto de ampliación de Cabueñes dos planes que se abordarían de manera independiente: el parking y la nueva Facultad de Enfermería, que se trasladará a la Laboral. Desde entonces, sigue pendiente consensuar cuál será el modelo de ese recurso, que al ir soterrado, se entiende, tendría que abordarse antes de que se lleve a cabo la nueva urbanización en superficie del hospital, al menos en parte de su perímetro. La idea es que sobre las actuales explanadas de aparcamiento en superficie, cuando culminen todas las fases de la ampliación, haya nuevos accesos y grandes zonas verdes.

Decía el año pasado Salud que el proyecto del parking tenía que revisarse para ajustarlo a "las nuevas necesidades" de un hospital que ya es cabecera del área sanitaria del oriente. Suponen los sindicatos que el modelo será "similar" al del Hospital Universitario Central de Asturias y que su gestión requerirá que al menos parte del servicio sea de pago, pero se muestran preocupados por cuáles serán los plazos de ejecución de un plan que ni siquiera conste que esté redactado en su nueva versión.