El plan de Quirón, aún sin acuerdo por discrepancias con dueños de las fincas de Cabueñes

El plan de Quirón de seguir adelante con la compra de fincas en Cabueñes para cumplir con el convenio urbanístico que le permitiría construir un hospital privado en Nuevo Gijón vuelve a complicarse. La tasación que se fijaba en ese acuerdo suscrito con el Ayuntamiento, que valoraba los terrenos próximos al hospital en 1,7 millones, ya no cuenta con el acuerdo de al menos parte de los propietarios originales, que opinan que esa estimación se queda hoy muy por debajo del precio de mercado y piden revisarla sin que, por ahora, se haya logrado un acuerdo con el gigante sanitario. La asociación vecinal de la parroquia, de hecho, ha facilitado comunicación directa con el Consistorio a una familia, dueña de uno de los terrenos y residente en la vivienda que lo preside, para explorar la posibilidad de que sea el gobierno local quien medie entre las partes.

El convenio urbanístico que permite la operación de Quirón consiste en una permuta de fincas: la empresa sanitaria debe entregar al Ayuntamiento cuatro terrenos de particulares próximos a Cabueñes –y necesarios para el plan de ampliación del hospital público a cambio de recibir dos fincas municipales en Nuevo Gijón para construir allí su hospital privado. El acuerdo se diseñó en el anterior mandato, con la socialista Ana González como alcaldesa: se desarrolló a lo largo de 2022 y se rubricó en marzo de 2023, un par de meses antes de las elecciones. Ese mismo mes se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

La tasación de los terrenos de Cabueñes se hizo sumando la extensión de las cuatro fincas, 12.215 metros cuadrados, y a razón de 140 euros el metro. Las dos fincas de Nuevo Gijón, que ocupan más de 17.000 metros, se tasaron en 2,1 millones. Quirón debía pagar al Ayuntamiento la diferencia de casi medio millón. En el convenio se incluyó alguna cláusula que permitiría revisar las tarifas.

La permuta, además, se enmarca en una operación más compleja: para Quirón tuvo que tramitarse una modificación puntual del Plan General de Ordenación (PGO) y un plan especial que sigue en desarrollo. Por el camino, varios recursos judiciales abanderados por Corriente Sindical de Izquierda (CSI) complicaron también las posibilidades de seguir avanzando, pero el último gran espaldarazo judicial llegó hace un mes: el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) vio demostrado el interés público de la operación urbanística.

Antes, en marzo, la alcaldesa Carmen Moriyón ya había lanzado también una suerte de ultimátum al gigante sanitario y se comprometió a que el Consistorio abordaría la compra de las fincas de Cabueñes si la empresa no daba pronto el paso y con la promesa de ceder las fincas al Principado antes de que acabe el año. El mes pasado, la propia Regidora anunciaba que la entidad le había trasladado su interés de seguir adelante. Desde entonces, la operación se considera reactivada.

El gran conflicto, ahora, es que no parece existir ya un acuerdo unánime entre los propietarios originales de los terrenos de Cabueñes. En concreto, la asociación vecinal ha atendido a la petición de ayuda de una familia, la única que reside en la zona. Nabila Gómez, líder vecinal de la parroquia, cuenta: "Entiendo la problemática de esta familia porque a día de hoy, con el precio que les ofrecían, se verían expulsados de la parroquia. El mercado en estos años ha cambiado mucho, no hay casas por ese precio en toda esta zona. Se ha tasado demasiado a la baja y no es justo".

Fuentes del sector inmobiliario explican que la tasación de estos terrenos ha sido genérica –sin diferenciar el valor de un terreno vacío y el de una casa habitada, por ejemplo– porque al ser considerados de interés público el mercado deja de verlos como activos ordinarios, ya que la ley contempla en estos casos la vía de la expropiación como alternativa. Por ahora, en cualquier caso, no existe consenso y la permuta de fincas, tras un acuerdo de compraventa que se creía pactado y que ya no lo está, sigue sin abordarse.