Sabadell Herrero convierte su pabellón de la Feria de Muestras en un viaje inmersivo a los orígenes del Reino Astur

Sabadell Herrero presentó este jueves su pabellón para la 69.ª Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). Bajo el título “Reino Astur”, la entidad propone una exposición inmersiva que invita a descubrir los orígenes de Asturias a través de los principales hitos, personajes y símbolos de la primera monarquía del norte peninsular, combinando patrimonio, tecnología y recursos interactivos para todos los públicos.

La muestra, comisariada por la Asociación de Amigos del Reino Astur, guía a los visitantes desde el nacimiento del Reino de Asturias con Pelayo hasta el traslado de la corte a León en el año 910. El recorrido incluye espacios dedicados a los trece reyes asturianos, una reproducción a tamaño real del Arca Santa, el prerrománico asturiano, las joyas de la monarquía, curiosidades históricas y recreaciones de la indumentaria de la época.

Uno de los principales atractivos será un photocall interactivo que permitirá a los visitantes convertirse mediante inteligencia artificial en personajes del Reino Astur y descargar la imagen en su teléfono móvil mediante un código QR.

Poner en valor el origen de Asturias

El director general de Sabadell Herrero, Pablo Junceda, explicó que la elección de la temática responde a la voluntad de destacar “el origen de Asturias” y recordó que, tras renovar el compromiso con la Cámara de Comercio para mantener el pabellón durante los próximos 25 años, querían dedicar esta edición “a algo muy especial”. Además, avanzó que, una vez concluya la FIDMA, comenzará la segunda fase de la renovación del pabellón con el objetivo de convertirlo en “el hub más importante de emprendimiento de Asturias”.

Ese proyecto dará continuidad a la remodelación del edificio iniciada este año con la renovación de la fachada. Tras la feria se acometerá la reforma interior para crear espacios multifuncionales equipados con tecnología multimedia y mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad del pabellón, con la intención de mantener actividad durante todo el año.

Un espacio con vocación social

Junceda destacó la colaboración con la Asociación de Amigos del Reino Astur, de la que él mismo forma parte, y confió en que la exposición despierte el interés del público. “Me preocupa muchísimo las colas que va a generar el photocall”, bromeó durante la presentación, convencido de que será uno de los grandes reclamos de la feria.

La exposición “Reino Astur”, de Sabadel Herrero en la FIDMA 2026. / Marcos León

Además de la exposición, Sabadell Herrero volverá a ceder parte de su pabellón a la Asociación Española Contra el Cáncer, que dispondrá de un espacio expositivo, un punto de venta solidario y organizará una charla sobre empresa y cáncer durante la feria. La presidenta autonómica de la entidad, Yolanda Calero, agradeció el apoyo del banco y destacó que su compromiso “no se centra solo en la cuenta de resultados”, sino también “en las personas”. “El Sabadell Herrero crece y la asociación crece con él”, afirmó.

Un recorrido para conocer las raíces asturianas

El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, agradeció el esfuerzo que realiza cada año la entidad para renovar su propuesta expositiva y subrayó que la muestra sobre el Reino Astur refleja “esa territorialidad tan importante” y el vínculo del banco con Asturias.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Amigos del Reino Astur, Mamen de la Concha, reconoció la emoción de ver materializado un proyecto en el que llevan trabajando desde hace más de dos años y medio y agradeció el respaldo recibido por Sabadell Herrero y la Cámara de Comercio.

La comisaria de la exposición y vicepresidenta de la asociación, Carmen Casal, puso el acento en el carácter divulgativo de la iniciativa y destacó la importancia de acercar al gran público una etapa histórica todavía poco conocida. “Si hubo un Alfonso XIII o un Alfonso XI fue porque antes hubo un Alfonso I y un Alfonso II. Aquí empezó todo”, señaló, convencida de que la FIDMA será un gran escaparate para divulgar los orígenes del Reino Astur entre miles de visitantes.