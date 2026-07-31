Las algas y todas sus posibilidades culinarias: una cata en Gijón para degustar el auténtico sabor del mar

Las algas dejaron de ser ayer un ingrediente conocido por el sushi y se convirtieron en la protagonista de una de las actividades gastronómicas del Arcu Atlánticu. Veinte personas participaron en la cata que se hizo en la carpa de los Jardines de la Reina, donde descubrieron sus propiedades nutricionales, sus posibilidades culinarias y el papel que desempeñan en el equilibrio del planeta.

El experto en gastronomía Iñaki Busto, encargado de dirigir la actividad, explicó que el objetivo era "buscar un producto que sacara a la gente de su zona de confort y acercar al público un alimento que, aunque forma parte del litoral atlántico, sigue siendo un gran desconocido, al final lo que buscamos es originalidad y diversión" señaló, destacando que es la primera vez que las algas protagonizan una actividad gastronómica dentro de Arcu Atlánticu.

Durante la cata, los asistentes probaron tres variedades –espagueti de mar, wakame y codium–, además de un tartar elaborado con las tres algas probadas antes. Busto aprovechó para recordar la importancia medioambiental de este alimento. "No estaríamos aquí sin las algas", aseguró, explicando que generan alrededor del 80 % del oxígeno de la Tierra, siendo el otro 20% generado por las plantas terrestres. También insistió en que son "un producto bueno, bonito y barato" que ayuda a fomentar una alimentación para aquellos que quieran tener una dieta más saludable y sostenible.

Las reacciones de los participantes han confirmado el éxito total de la propuesta. Elisa Alonso se apuntó para que su pareja, de Bretaña, conociera "la cultura y la gastronomía de aquí" y confesó que lo que más le sorprendió fue probar por primera vez el codium "sabe realmente a percebe, es increible" y que puede convertirse en una alternativa para quienes no consumen marisco. Cristina González quiso destacar la importancia de "conocer toda la gastronomía que tenemos por aquí y que no conocemos mucho, al final hay que darle empuje a este tipo de alimentos", mientras que María Minko, que suele comer algas habitualmente, el descubrimiento del tartar para ella asegura que le ha dado nuevas ideas para cocinar en casa.

Precisamente el codium, conocido por su intenso sabor a percebe, fue el producto que más conquistó a los presentes. Para muchos fue la gran sorpresa de una experiencia que demostró que las algas pueden ir mucho más allá de la cocina asiática y convertirse en un ingrediente habitual de la gastronomía atlántica.

Algunos tienen claro que platos van a preparar los asistentes en cuanto lleguen a casa, Elisa Alonso, lo tiene claro y es "un arroz marinero", o "un revuelto de huevos, con gambitas y algas" en el caso de Cristina Gonzalez.

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Hasta el 2 de agosto se podrán disfrutar de otro tipos de catas dentro del Arcu Atlánticu. Mañana habrá "Vinos atlánticos"; el sábado, "quesos y cervezas", y el domingo, "sidras atlánticas".