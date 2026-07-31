El cese de Oliver Suárez en Divertia implica daños colaterales: el gobierno local impulsa la salida del gerente

La salida de Oliver Suárez como presidente de Divertia, una decisión motivada por el conflicto con los contratos de los conciertos del verano de Alejandro Sanz y Lola Índigo, tiene efectos colaterales. El nuevo líder de la empresa municipal encarga de los festejos en Gijón, el forista Jesús Martínez Salvador, propondrá al consejo de administración el cese del actual gerente, Fernando Losada, que llegó a la Casa de la Palmera de la mano de Suárez.

La convocatoria del consejo ha tenido lugar esta misma mañana. "En ejercicio de lo previsto en el artículo 17 de los Estatutos de la sociedad Divertia Gijon S.A., y en ejercicio de la facultad conferida a la Presidencia en el apartado d) del mencionado artículo, se propone al Consejo de Administracion el cese de D. Fernando Losada Sanchez como Director Gerente de la sociedad, agradeciendole los servicios prestados", se señala en la convocatoria.

El cese de Oliver Suárez sumará la próxima semana otro capítulo. Al Pleno de agosto va la propuesta de retirarle al concejal no adscrito de su asignación económica anual de 52.342,46 euros, que se corresponde con una dedicación parcial al 80%. Considera el gobierno local que Suárez que ya no tiene ninguna ocupación en la administración que avale mantener esa remuneración. A partir de ahora pasará a cobrar las dietas que obliga la ley por asistencia a comisiones y plenos y que son de 143 y 286 euros, respectivamente.

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Por otro lado, el conflicto con los contratos trasciende ya de lo político. Izquierda Unida y Podemos ha llevado ante la Fiscalía el asunto. En concreto, han anunciado que solicitarán al Ministerio Fiscal la investigación de los contratos de 15 conciertos: 7 de la programación estival de este año, 3 de la de 2025 y 5 vinculados al ejercicio de 2024. Quieren que se estudie si el procedimiento de contratación seguido por Oliver Suárez en Divertia puede ser constitutivo de delito. En concreto, de un delito de prevaricación.