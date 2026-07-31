Un gijonés intenta matar a un Policía Local al que ya conocía saboteando los frenos de su moto

Detenido por manipular los frenos de la moto de un agente de la Policía Local de Gijón. La Policía Nacional ha arrestado hace un par de días a un hombre de 68 años como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio tras, supuestamente, alterar el sistema de frenos de la motocicleta particular de un agente cuando este se encontraba fuera de servicio. Los hechos ocurrieron el 22 de junio, en La Arena, donde la víctima coincidió aparcando con el varón. Un rato después, al subirse al vehículo, el policía comenzó a notar un funcionamiento anómalo en el freno delantero, "teniendo que hacer uso de su pericia para evitar tener un accidente", indican desde la Comisaría gijonesa.

El agente llevó la moto al taller para comprobar el origen de la avería. Los mecánicos confirmaron que el circuito hidráulico del freno delantero había sido manipulado de forma deliberada mediante el vaciado del líquido de frenos, descartando que la pérdida pudiera obedecer a un problema fortuito. Señalaron que únicamente una manipulación intencionada podía provocar ese tipo de fallo.

La investigación la asumieron los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón, que centraron sus primeras gestiones en determinar cómo se había producido el sabotaje e identificar a la persona responsable. Las pesquisas realizadas permitieron determinar que el presunto autor conocía a la víctima con anterioridad debido a su actividad profesional y a su participación en distintas actuaciones policiales y administrativas.

Las manifestaciones de testigos, el análisis de las imágenes captadas por sistemas de videovigilancia y el resto de diligencias practicadas posibilitaron reunir suficientes indicios para situar al investigado en el lugar de los hechos y atribuirle la manipulación del sistema de frenado. Una vez finalizado el atestado policial el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia, quedando en libertad con cargos y con medidas cautelares de prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima.