"Está bien para empezar", dicen los vecinos del plan de mejoras en caminos rurales de Gijón

Con un "está bien para empezar" se ha recibido en la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales de Gijón "Les Caseríes" el plan de obras que para pavimentar caminos en las parroquias rurales ha impulsado el Ayuntamiento a través de su concejalía de Infraestructuras, que encabeza el edil forista Gilberto Villoria. Un plan que ahora mismo se visibiliza en dos contratos en licitación que suman más de 800.000 euros de inversión municipal y alcanzarán a 37 caminos distribuidos en 16 parroquias.

"Esta no es la solución final porque hay muchos caminos en la zona rural y muchos de ellos muy deteriorados; así que vamos a seguir reclamando al concejal para que se puedan ir haciendo más cosas según vaya pasando el tiempo", explica el presidente de la Federación Vecinal, José Luis García Nicieza.

Y es que, reconoce el líder vecinal, en este asunto "nunca va a ser suficiente" y siempre habrá parroquias que se sientan insatisfechas con el reparto de las obras decididas por el Ayuntamiento. "Todos los vecinos que reclaman el arreglo de su camino tienen razón, en algunos casos transitar por alguno de ellos es toda una carrera de obstáculos", explica el líder vecinal. Pero también, entiende Nicieza, hay que tener en cuenta que los recursos económicos del Ayuntamiento son finitos y que habrá cuestiones técnicas, al margen de las preferencias que tengan los vecinos, que determinen la elección de los caminos que se han decidido arreglar en este momento. Uno de los criterios que se ha mantenido desde Obras Públicas ha sido priorizar aquellos viales que dan servicio a un mayor número de viviendas.

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El plan de Infraestructuras se ha organizado en dos contratos. Uno de 600.000 euros que alcanza a 33 caminos de Baldornón, Cabueñes, Caldones, Cenero, Deva, Fano, Granda, La Pedrera, Lavandera, Poago, Porceyo, La Providencia, San Andrés, Somió y Tremañes. Y otro de 233.000 que se centra en el camino del Monte de Huerces y otros tres viales con los que conecta. Los proyectos acaban de salir a licitación con un plazo de recepción de ofertas que se prolonga hasta finales del mes de agosto. Un vez formalizados los contratos el plazo de ejecución oscila entre los tres y los cinco meses. La financiación se reparte entre los ejercicios 2026 y 2027.