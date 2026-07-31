La Feria de Muestras abre el telón como parte “del ADN de Asturias” en una edición con lleno de expositores

Con decenas de operarios alrededor dando los últimos retoques a los stands y transportistas llevando mercancía el recinto Ferial Luis Adaro de Gijón acogió esta tarde la inauguración oficial de la Feria Internacional de Muestras de Asturias que mañana sábado 1 de agosto abrirá sus puertas al público con un recinto completo en el que se darán cita más de 2.200 marcas y unos 720 expositores. En la inauguración oficial intervinieron la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (que había tenido otros actos esta mañana como su reunión con la consejera de Salud Conchita Saavedra), Adrián Barbón, Presidente del Principado, Félix Baragaño, Presidente de la Cámara de Comercio de Gijón y Carmen Moriyón, Alcaldesa de Gijón.

El primero en intervenir fue Baragaño. El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón destacó el hito que supone conmemorar una nueva edición de un evento que reúne una "larga tradición de apoyo a las empresas y a la economía" de la región.

Como detalló, estos días se darán cita en el recinto ferial más de 2.200 marcas en 729 espacios expositivos, donde se organizarán 240 actos.

"La Feria Internacional de Muestras de Asturias es intergeneracional, forma parte de nuestra idiosincrasia, incluso diría que está en el ADN de todos los asturianos, pero con la mirada abierta al mundo", resaltó.

Continuó tomando la palabra José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, quién resaltó la importancia que la actividad cameral tiene en España. "Son instrumentos de competitividad, de innovación y de colaboración público-privada", afirmó. En Asturias, en concreto, la Feria de Muestras es un punto de encuentro "de toda la sociedad asturiana y un gran escaparate empresarial".

"Aquí se encuentran las empresas que quieren creer, las instituciones que quieren desarrollar un país y la sociedad", aseguró. Por eso, debe ser "reconocida y relevante por todo Asturias y por toda España".

"Inauguramos una nueva conversación colectiva sobre el futuro de Asturias", dijo la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, al inicio de sus discursos. Y de eso habló en una intervención que fue largamente aplaudida.

"Asturias dispone de talento, conocimiento, empresas competitivas, industria, universidad", enumeró. Sin embargo, "la cuestión no es si podemos, es si somos capaces de transformar ese potencial el progreso con la rapidez necesaria". Porque, a su juicio, "Asturias tiene sobre todo un problema de tiempo".

Puso el acento en el buen momento económico de Asturias, y de España, la ministra de Inclusión, Elma Saiz. Una mejoría en la que influye, en su proporción, también el buen hacer de la feria, con cerca de 10.000 contrataciones directas. "Esta feria no mira solo al pasado con orgullo —y tiene motivos de sobra para hacerlo, con casi un siglo de historia a sus espaldas—, sino que mira al futuro sin complejos", afirmó.

Y puso ejemplos: "Este año hablamos de movilidad eléctrica, de sostenibilidad, de innovación. Hablamos de nuevas instituciones que se suman, de espacios renovados". "Hablamos, en definitiva, de una región que no se conforma con recordar lo que fue, sino que trabaja cada día para decidir lo que quiere ser", sentenció. La ministra pudo visitar antes de la inauguración el pabellón del Principado.

Clausuró el acto Adrián Barbón. El presidente del Principado puso el énfasis en el "cambio acelerado" que vive Asturias coincidiendo con los 45 años de autogobierno de la comunidad. "Nos hemos convertido en tierra de oportunidades, y no solo en el sector de la defensa, que mantiene intactos sus planes y su potencial de crecimiento, sino también con nuevas inversiones, como muy pronto podremos comprobar”, avanzó.

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Barbón repasó los logros alcanzados en los últimos años, pero reconoció que ahora es el momento de plantear “un nuevo modelo para la nueva Asturias”. Para ello, ofrecido “cooperación leal” al Gobierno de España, al que a su vez solicitó apoyo para agilizar infraestructuras, garantizar el suministro energético, buscar un acuerdo “lo más amplio posible” sobre financiación autonómica y acabar con la incertidumbre de la siderurgia.