Gijón "perrea hasta abajo" en el parque Hermanos Castro con los grandes éxito del reguetón

"Hemos venido a perrear hasta abajo" gritó Elizabeth Fernández, que estuvo con sus amigos en la primera fila del concierto cantando todas las canciones a pleno pulmón. Como ella, cientos de jóvenes disfrutaron este viernes del show "I Love Reggaeton", que convirtió el recinto del parque de los Hermanos Castro en una pista de baile.

Por la izquierda, Adama Dolores, Ingryd Morais y Cynthia Conde.

Lucenzo fue quien estrenó el evento, abriendo la veda con Danza Kuduro, auténtico himno del género que conectó de gran manera con el público, logrando empezar el evento por todo lo alto. Durante toda la noche, todos los asistentes cantaron y perrearon una canción tras otra, sin dejar que la lluvia interrumpiera el magnífico espectáculo que aconteció en la ciudad asturiana, que pudo disfrutar del festival "I Love Reggaeton" por primera vez en su historia. "Dame Más Gasolina DJ’s" estuvieron a cargo del evento detrás de los platos, mientras artistas como Alexis y Fido, Danny Romero o Lorna lo dieron todo sobre el escenario, logrando enamorar a todos los asistentes con muchos de sus mejores hits.

El "I Love Reggaeton" ha venido para quedarse, logrando que su primera visita a Gijón haya sido todo un éxito. Durante horas, miles de personas hicieron retumbar el suelo del parque bajo sus pies, con toda la gente bailando al unísono todos los temas que sonaron a lo largo del evento. Ni una sola boca permaneció cerrada mucho tiempo, todo el mundo cantando con fuerza todo el amplio catálogo de himnos del reguetón que fueron sonando durante horas.

El evento duró hasta muy entrada la noche, y reunió asistentes de toda España, que no quisieron perderse la oportunidad de disfrutar de muchos de los mayores clásicos de reguetón en un festival que nunca antes había pisado Asturias. Elisabeth Fernández, que acudió a la fecha con gente de Avilés y Luanco, declaró haber venido para "perrear hasta abajo y pasarlo bien con los amigos".

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En la primera fila fueron de lo más intensos. Prácticamente como un cantante más de la energía que desprendían al cantar. Cynthia Conde logró destacar entre la multitud, acudiendo con sus amigas a la vera del río Piles desde Oviedo para darlo todo con los diferentes artistas que pasaron por el escenario, declarando que habían venido a "disfrutar de todos los artistas, especialmente de Danny Romero, vamos a estar a tope toda la noche".