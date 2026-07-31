El Hípico de Gijón logra, por primera vez, la renovación de sus 266 palcos

Ni saldrá ningún palco a la venta ni habrá posibilidad de realizar cambios entre los abonados. Por primera vez en su historia, explican desde el Patronato Deportivo Municipal, el Concurso Hípico Internacional ha completado la renovación de la totalidad de los 266 palcos disponibles en el complejo deportivo de Las Mestas. En concreto, se han renovado los 236 palcos de la grada oeste y los 30 de la grada este.

"Este éxito responde al trabajo realizado para seguir elevando el nivel deportivo de la competición, mejorar las infraestructuras del recinto y ampliar la oferta de ocio y actividades complementarias, reforzando así la experiencia de los asistentes y el prestigio internacional del Concurso Hípico de Gijón", defendió el presidente del Patronato y edil de Deportes, Jorge Pañeda.