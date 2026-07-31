Un jurado popular juzgará al investigado por matar a un mendigo en pleno centro de Gijón

El hombre de 48 años que cumple prisión preventiva como investigado por matar de una cuchillada a una persona sin hogar mientras dormía en la plaza Nicanor Piñole, junto a la calle Alfredo Truan, será juzgado por un jurado popular en la sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón. Este individuo, natural de Galicia y de iniciales A. M. R. C., se acogió a su derecho a no declarar en sede policial, pero sí desveló de manera espontánea, nada más detenido, dónde se encontraba escondida el arma del crimen, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA.

El crimen tuvo lugar a finales de febrero de este año. El fallecido, L. A. A. P., de 59 años, dormía habitualmente en la entrada de un establecimiento que hace esquina en la plaza y que lleva años cerrado. Era muy conocido por los vecinos de la zona. Junto a él, en los últimos tiempos, solía pernoctar también el ahora procesado. Se sospecha que entre ambos debió generarse alguna disputa. Entonces, A. M. R. C., presuntamente, aprovechó que su compañero se había dormido para apuñalarlo en el cuello y volvió a echarse mientras su víctima perdía la vida. La autopsia reveló que el fallecido sufrió un shock hipovolémico provocado por un corte de unos cinco centímetros que le había seccionado la carótida. Era la madrugada del 27 de febrero. Esa mañana hubo quien vio todavía a A. M. R. C. por la zona cuando una vecina descubrió el cadáver, que estaba tapado parcialmente con una manta y rodeado de cartones y otros enseres con las piernas estaban "como colgando, casi tocando la acera".

El ahora investigado huyó de la escena, pero fue localizado cuando se encontraba en el entorno de la Cocina Económica, donde acudía habitualmente a desayunar. Llevaba manchas de sangre en la ropa y desveló que el cuchillo empleado lo había tirado a una alcantarilla próxima. También confesó la autoría de manera espontánea, aunque luego se acogiese a su derecho a no declarar. El arma fue localizada por los agentes de la Unidad Especializada y Violenta (Udev) de la Policía Nacional con ayuda de personal municipal. Todo apuntaba a este individuo, asistido por la letrada Elsa Palicio, del turno de oficio.

En prisión preventiva

A. M. R. C. pasó a disposición judicial. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 decretó su ingreso en prisión provisional tras la petición del Ministerio Fiscal en base a los "indicios suficientes que apuntan a la autoría".

También pesó en la medida "la gravedad de los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, podría imponérsele", toda vez que su víctima no tuvo opción alguna de defensa. La instrucción del caso, según las fuentes consultadas, está próxima a concluir, lo que permitirá llevar al banquillo a este individuo. La vista oral todavía está pendiente de fecha, pero lo más seguro es que se celebre ya el próximo año.