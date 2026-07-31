Todo listo en la Feria de Muestras de Asturias para abrir sus puertas con optimismo y mucho trabajo: “Tenemos clientes fijos que vienen a buscarnos aquí”

A menos de 24 horas para que la 69.ª Feria Internacional de Muestras de Asturias abra oficialmente sus puertas, el recinto ferial de Luis Adaro vive una frenética cuenta atrás. Entre cajas por abrir, mercancía por colocar, tareas de limpieza y los últimos retoques en los estands, los expositores trabajan a contrarreloj para que todo esté listo cuando lleguen los primeros visitantes. Los nervios de la víspera se mezclan con la ilusión de volver a recibir al público en una cita que, para muchos, es ya una tradición del verano.

Los últimos retoques antes de abrir las puertas

Hay quienes apenas debutan este año y quienes conocen la feria como la palma de su mano. Es el caso de Vitali y Ana Beloklokov, que cumplen ya 18 ediciones consecutivas con un puesto de artesanía inspirado en la antigua Unión Soviética. “Vamos acelerados, pero quedan solo pequeños detalles. Tenemos muchas ganas de abrir ya”, explican mientras ultiman el montaje. Para ellos, los preparativos apenas cambian de un año para otro y admiten que están “encantados con la feria”.

También afronta con ilusión esta edición Basma Hbouba, que participa por primera vez con un espacio dedicado a la repostería y el té marroquí. Reconoce que los nervios están presentes, pero también las ganas de dar a conocer su cultura. “Esperamos que venga mucha gente y para poder demostrar nuestra alegría”, comenta. En su puesto ofrecerá dulces tradicionales elaborados con miel, frutos secos y masa filo, convencida de que la gastronomía puede servir para acercar culturas. “Todos tenemos cosas en común, por muy diferentes que parezcamos, por eso queremos abrir las puertas a nuestra cultura”, afirma.

La Feria de Muestras ultima los detalles para abrir sus puertas con optimismo y mucho trabajo / Marcos León

En la zona de restauración, Iván Gordaliza, que viene de la Cuenca, afronta ya su quinto verano en la feria. Mientras termina de montar la terraza, confía en que el tiempo acompañe. “Pinta muy bien la semana que viene, con buena temperatura y alguna nube, que es lo fundamental”, señala. Aún queda por recibir mercancía fresca, reorganizar el espacio y completar la limpieza, aunque asegura que el esfuerzo merece la pena. “Durante quince días cambias la rutina y eso siempre presta”.

Clientes que nunca fallan

La fidelidad del público es uno de los grandes atractivos que destacan muchos comerciantes. Vanessa Rodríguez, de Pola de Siero, lleva nueve años vinculada a un puesto de artículos de cuero instalado en la feria y asegura que buena parte de sus clientes acuden expresamente cada verano. “Tenemos clientes fijos que vienen a buscarnos aquí”, explica.

Frente a esa experiencia, Carolina González vive su primera participación en la FIDMA desde Valladolid y reconoce haberse llevado una sorpresa con las dimensiones del recinto. “Hasta que no lo ves no te lo imaginas”, asegura mientras termina de colocar ropa de moto, cascos y prendas de cuero. Llegó con la idea de una feria mucho más pequeña, pero ahora tiene claro que el éxito dependerá del público. “Con ganas de que venga mucha gente”, resume.

Pese al cansancio acumulado tras varios días de montaje, el ambiente entre los expositores es de optimismo. Todos coinciden en que aún quedan horas intensas de trabajo antes de la inauguración, pero también en que la FIDMA vuelve a convertirse, un verano más, en un gran escaparate comercial y social donde confluyen tradición, novedades y visitantes llegados de todos los rincones. Mañana, cuando se abran las puertas, el esfuerzo de estos últimos días dará paso al bullicio habitual de una de las grandes citas del calendario asturiano.