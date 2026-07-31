El plan de pavimentación en se extiende a 37 caminos rurales en 16 parroquias de Gijón

Un total de 33 caminos repartidos por quince parroquias y que suman algo más de 8,7 kilómetros conforman el nuevo plan de pavimentaciones de caminos rurales que acaba de salir a licitación por 599.992 euros con el impulso del servicio de Obras Públicas de la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales. No es el único proyecto de este tipo que tiene entre manos la concejalía que lidera el forista Gilberto Villoria en estos momentos. Abierto el plazo para que las empresas interesadas puedan hacer sus ofertas está también desde hace unos días un proyecto de pavimentación centrado en la parroquia de Huerces y que parte de un presupuesto de 233.327 euros para actuar sobre cuatro caminos. En total, y sumados los dos contratos, son más de 830.000 euros de inversión en caminos de la zona rural gijonesa. Se busca así dar contestación a una de las grandes reivindicaciones de las parroquias gijonesa.

El contrato más potente de los dos es el que salía ayer mismo a licitación en la plataforma municipal de contratación con un presupuesto que, impuestos incluidos, ronda los 600.000 euros. El objetivo del proyecto es mejorar la accesibilidad y seguridad de una serie de caminos ahora con firme de zahorra compactada y que presentan serias deficiencias. Una vez ejecutada la obra pasarán a tener un pavimento de aglomerado asfáltico. La elección de estos caminos en cada una de las parroquias se ha hecho priorizando aquellos viales con más viviendas y tránsito para maximizar el impacto de la inversión.

No es el único matiz económico que se ha tenido en cuenta al optar por esta actuación de pavimentación. También se trata de ahorrar en los gastos de mantenimiento ya que el mal estado de esos caminos obligaba a las brigadas del Ayuntamiento a actuar de manera recurrente para hacer reparaciones.

Cenero, Cabueñes, Lavandera y Porceyo son las parroquias que suman más caminos a reparar dentro de este paquete de obras. En Cenero se actuará en los caminos de Faldovín, Pedregal, Suañe, Les Poncianes y Mariñes; en Cabueñes en los caminos del Barreu, Rimadera (y su travesía), Cabaña y Chamumu; en Lavandera se han seleccionado los caminos de Les Tercies, Ricau, Vallín y Toral y en Porceyo las actuaciones alcanzan a los caminos del Balcón, la Granda, Aguilón y el Llosu.

Las obras que se han pensado para la parroquia de Baldornón se centran en el camín de la Iglesia a Tarna, el de Rioseco-Brañanueva y el de Migule y en Caldones se actuará en los caminos de la Baragaña y la Talina. Más caminos a pavimentar: Picu Roca y Casa Pelayo (El Fondón) en Deva, el de La Malata en Fano, Las Potecas en Granda, Lloreda en La Pedrera y el del Monte (Casas Riestra) en Poago.

El listado incluye también el camino de Quintueles en La Providencia, los de Alcantarilla y Formaciello en San Andrés de los Tacones, el de los Serbales en Somió y el camín de Porreza en Tremañes. En total, 33 caminos que suma alrededor de 8,7 kilómetros y con longitudes que van de los mil metros del camín del Picu Roca en Deva a los 40 del camino que se va a arreglar en Poago.

Un plazo de cinco meses

El plazo de ejecución de este paquete de obras es de cinco meses a partir de su inicio que se espera para el último trimestre del año. El presupuesto se ha organizado en dos anualidades: 223.442 este año y 376.550 euros para el año que viene.

Tres meses, por su parte, es el plazo fijado para las obras previstas en la parroquia de Huerces y que se centran en el camín del Monte, aunque se extiende a otros viales que se vinculan a él. Las obras de pavimentación de parte de la subida al Picu´l Sol que se plantean en el proyecto discurren por el camín del Monte en un tramo de 980 metros lineales. La intervención se divide en partes. En un primer trecho consiste en unos saneos con piedra de escollera de unos hundimientos y la extensión de una nueva capa de aglomerado asfáltico. Y en el segundo, la intervención incluye el reafirmado del camino, las obras de drenaje y su pavimentación ya que ahora es de zahorra natural.

Dentro de estas obras también se incluye la pavimentación del camino Real de Cagüez, con una longitud de unos 765 metros, el Rescañu de 30 meros y el segundo tramo del camino del Pangrán con una longitud de unos 190 metros. La actuación de estos tres caminos se limita a la extensión de una capa de aglomerado asfáltico. En total, poco menos de dos kilómetros entre todos los tramos.

En esta obra también hay un reparto en dos anualidades del presupuesto: 126.964 euros para el año que curso y 106.362 vinculados al ejercicio presupuestario del año que viene.