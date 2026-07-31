Los recelos por las fincas del Hospital Quirón en Cabueñes abren la vía de la expropiación

Las cuatro parcelas próximas al Hospital Universitario de Cabueñes incluidas en el convenio urbanístico vinculado al plan de Quirón quedarán en manos del Principado de una manera u otra. Los terrenos, declarados de interés por el Principado, están incluidos en el proyecto de ampliación del hospital público y se enmarcan en gran parte en el futuro nuevo sistema viario que permitirá circunvalar el hospital.

Por ello, si la permuta que Quirón trata de rematar –formalizando la compra de estas cuatro fincas para intercambiarlas por dos municipales en Nuevo Gijón, donde proyecta construir un hospital privado–, quedaría abierta la vía de la expropiación, un trámite que obligaría a iniciar una hoja de ruta nueva desde el punto de vista administrativo, pero con cabida legal. Tal y como adelantaba ayer LA NUEVA ESPAÑA, la operación de compraventa está ahora mismo estancada porque al menos uno de los propietarios de estas fincas, una familia, pide revisar la tasación realizada en su día porque la compensación económica ya no les permitiría hoy acceder a otra vivienda dentro de la parroquia.

La operación por ahora sigue en manos de Quirón y de acuerdo al convenio citado. Un convenio aprobado y que se impulsó en el anterior mandato después de que el gigante sanitario presentase, en marzo de 2022, "escrituras de compraventa sujetas a condición suspensiva" de estos cuatro terrenos. Es decir: Quirón acordó con los propietarios comprarles sus parcelas, pero siempre que se cumpliesen ciertos requisitos. En esas escrituras, incluidas en una versión anonimizada en la memoria del convenio, se detallaba, por ejemplo, que el acuerdo decaería si no se tramitaba el plan especial o si el convenio, por entonces sin rubricar, no superaba el visto bueno del Pleno. Los plazos que se estipulaban en esos contratos ya caducaron, pero se incluían cláusulas que permitían tanto ampliar los plazos como actualizar la tasación económica.

Esa tasación se formalizó con un informe municipal y a razón de 140 euros por metro cuadrado. Así, los terrenos de Cabueñes quedaron valorados en 1,7 millones y los de Cabueñes en 2,15. Y el problema, ahora, es que el mercado inmobiliario en la zona, tanto en Cabueñes como en Somió, se ha disparado, y en una de las fincas hay una casa habitada cuyos moradores, una familia, consideran que ya no pueden costearse una alternativa habitacional con el precio tasado originalmente. Han pedido, a través de la asociación de vecinos, una interlocución directa con el Ayuntamiento. Y por ahora no han firmado el acuerdo definitivo de venta por esa discrepancia económica.

En marzo, la alcaldesa Carmen Moriyón puso sobre la mesa otra alternativa: aseguró que si Quirón seguía sin dar el paso sería el Ayuntamiento quien acometiese la compra de las parcelas para cedérselas a Salud antes de fin de año.

Después, el mes pasado, señaló que el gigante sanitario le había comunicado su intención de formalizar esas compras. Las reticencias de parte de los dueños originales abre un nuevo capítulo en un proceso que, de no llegar a un acuerdo en términos económicos, podría habilitar la vía de la expropiación, más aún cuando la propia Consejería de Salud ya advirtió en abril que la entrega de esas fincas era urgente. "Sin contar con esas parcelas de Cabueñes no podremos poner en funcionamiento el nuevo Hospital de Cabueñes", había asegurado la política. El retraso en la ampliación del hospital público está, además, ahora en vías de resolverse, con un nuevo proyecto constructivo que se espera licitar después del verano, en septiembre.