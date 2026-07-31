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La residencia de artistas de Contrueces estrena proyectos

Diez nuevos creadores entrarán al Palacio de San Andrés de septiembre a junio de 2027

Vista de la residencia de artistas en el Palacio de San Andrés de Cornellana, iluminado.

Vista de la residencia de artistas en el Palacio de San Andrés de Cornellana, iluminado. / Ángel González

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M. V.

La residencia de artistas de San Andrés de Cornellana, el barrio de Contrueces, recibirá el próximo septiembre a diez nuevos creadores después del proceso de selección impulsado por la Fundación Municipal de Cultura y al que optaron más de 300 proyectos.

Los seleccionados son "Zazazazaza", de Marc Vives Muñoz; "Ser tarugo. Arquitecturas de desgaste entre cuerpo y territorio", de Raquel Buj García; "Columna [VΛCΛ]", de Tania María Garrido Monreal; "El valle de acero", de Marina Fueyo Rodríguez; "Alguien recordará. Genealogías de un archivo imposible", de Gloria García Pintueles; "El espíritu de las formas", de Eladio Aguilera Hermoso; "Materia frágil en la interzona", de Ángela Coto Megido; "Higiene moral", de María Amparo Gomar Vidal; "A tientas", de Paula Montoya Lozano; y "Diario de una obradora", de Romina Analía Casile.

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La dotación para cada proyecto seleccionado es de un máximo de 7.250 euros y todos ellos se desarrollarán entre septiembre de este año y junio de 2027.

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