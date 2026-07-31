La residencia de artistas de Contrueces estrena proyectos
Diez nuevos creadores entrarán al Palacio de San Andrés de septiembre a junio de 2027
M. V.
La residencia de artistas de San Andrés de Cornellana, el barrio de Contrueces, recibirá el próximo septiembre a diez nuevos creadores después del proceso de selección impulsado por la Fundación Municipal de Cultura y al que optaron más de 300 proyectos.
Los seleccionados son "Zazazazaza", de Marc Vives Muñoz; "Ser tarugo. Arquitecturas de desgaste entre cuerpo y territorio", de Raquel Buj García; "Columna [VΛCΛ]", de Tania María Garrido Monreal; "El valle de acero", de Marina Fueyo Rodríguez; "Alguien recordará. Genealogías de un archivo imposible", de Gloria García Pintueles; "El espíritu de las formas", de Eladio Aguilera Hermoso; "Materia frágil en la interzona", de Ángela Coto Megido; "Higiene moral", de María Amparo Gomar Vidal; "A tientas", de Paula Montoya Lozano; y "Diario de una obradora", de Romina Analía Casile.
La dotación para cada proyecto seleccionado es de un máximo de 7.250 euros y todos ellos se desarrollarán entre septiembre de este año y junio de 2027.
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