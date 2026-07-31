Salud revisa cómo crear un gran parking soterrado en el Hospital de Cabueñes

La Consejería de Salud mantiene por ahora su intención de que el plan de ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes (CAHU) construya un gran parking soterrado, tal y como demandaba ayer el personal en LA NUEVA ESPAÑA y pese a que, tras anunciarse el año pasado que la obra se tramitaría como un proyecto independiente, siga actualmente sin proyecto de obra conocido y sin licitación convocada pese a que el nuevo proyecto constructivo del edificio de la ampliación ya está en condiciones de salir a concurso público este año.

Fuentes conocedoras del proyecto señalan que Salud lleva tiempo "revisando" el planteamiento del parking, que se esbozó en el marco del plan director que hace años sentó las bases de la ampliación. Desde entonces ha habido cambios, como el traslado de la Facultad de Enfermería a la Laboral y la necesidad de elaborar un nuevo proyecto constructivo para el edificio de nueva creación, pero el planteamiento original para el parking sí se mantiene. Configurado inicialmente para unas mil plazas, la previsión es que ahora esa cifra deba elevarse ligeramente. Las mismas fuentes aclaran que la primera fase que se licitará en septiembre no se ve afectada por el futuro aparcamiento.

La ampliación del Hospital de Cabueñes es un rompecabezas que siempre fue complejo. En líneas generales, la idea siempre fue construir en una primera fase un gran edificio nuevo que duplicase el espacio asistencial y, después, reformar el hospital actual planta por planta sin interrumpir en ningún momento la actividad. El modelo elegido apostó siempre por una urbanización sin aparcamientos en superficie, que serán sustituidos por grandes zonas verdes y, a futuro, un nuevo sistema viario que permitirá circunvalar el nuevo hospital. Para ello, se debe crear un gran parking soterrado en la zona norte.

Ese modelo general se mantiene, pero el fiasco de inicios del año pasado, cuando las obras de la primera fase se paralizaron por discrepancias con la UTE que se había hecho con el contrato, obligaron a revisar algunos aspectos. Fue entonces cuando cambió el futuro de la Facultad de Enfermería, que en el plan original iba a contar con un edificio de nueva creación en el recinto de la ampliación y que ahora será trasladada a un claustro de la Laboral.

Con esa modificación, más allá de que el personal docente siempre estuvo de acuerdo con el nuevo emplazamiento, Salud pretendía también evitar más retrasos para esta parte del proyecto, que se vería postergado al menos durante unos años más. Saavedra, cuando anunció esta medida, confirmó también que el proyecto del parking se "desligaba" como un proyecto independiente y con el mismo objetivo: al dejar de enmarcarse en una fase concreta, los técnicos podía abordarlo de inmediato. Desde entonces se están revisando los pliegos originales y las fuentes señaladas explican que por ahora se estima que el recurso deba dotarse de "más de mil plazas". Y recuerdan que el operativo sanitario tiene que coordinarse con otro de competencia estatal, el metrotrén, cuya parada estará colocada al otro lado del complejo, al sur, modificando también el modelo de movilidad en todo el entorno.

Por la ubicación del parking, en cualquier caso, la reformulación de la primera fase de la ampliación puede seguir adelante mientras los técnicos preparan un soterramiento que podría compaginarse, por operatividad, con las futuras obras de accesos.