El cambio en la cúpula de Divertia se remata ahora con el cese del gerente

Fernando Losada dejará de ser gerente de la empresa municipal Divertia el próximo miércoles. Su propuesta de cese es la primera decisión que presenta al consejo de administración de la entidad su nuevo presidente, Jesús Martínez Salvador. El edil forista sustituyó en el cargo a Oliver Suárez –concejal no adscrito en la Corporación tras su salida del grupo municipal de Vox–al que la Alcaldesa cesó el pasado día 23 tras detectarse que había firmado, al menos, dos contratos de conciertos de manera unilateral y sin la necesaria autorización del consejo de administración. A ese cese se sumó hace unos días la decisión de la Alcaldía de llevar al Pleno de este lunes un acuerdo para retirar a Suárez su asignación económica de algo más de 52.000 euros al año y se añade ahora la propuesta de cese del gerente de la empresa sobre el que también recae una "pérdida de confianza".

Fuentes municipales explican que el interés por garantizar el normal funcionamiento de Divertia mientras se tramitaban los poderes que garantizaran la capacidad de acción del nuevo presidente fue la razón para que los ceses de Suárez y Losada no se hicieran al mismo tiempo. A la responsabilidad del gerente en la gestión de las contrataciones había hecho mención la oposición municipal. La misma que, a finales de 2023, frenó desde el consejo el otorgamiento de poderes a Losada lo que provocó que durante unos meses Divertia tuviera un gerente sin capacidad de acción. Al margen de estos movimientos dentro del Ayuntamiento, IU y Podemos ya han avanzado que llevarán a la Fiscalía 15 contratos firmados por el presidente de Divertia en los últimos tres años sobre los que tienen dudas para que se ponga en marcha una investigación por si se estuviera ante un delito de prevaricación.

El cese del gerente y la revocación de los poderes que tenían Suárez y Losada en favor de Martínez Salvador se incluyen en el segundo de los dos consejos de administración de Divertia convocados para el próximo miércoles. El primero es el que forzó la oposición municipal para que se les dé "cuenta detallada de las irregularidades que han motivo el cese de don Oliver Suárez Rubio como presidente de la sociedad y cualquier otra circunstancia conexa con las mismas".

En el segundo, además, se pide a los consejeros que autoricen al nuevo presidente a formalizar cuatro conciertos de la inminente la Semana Grande –en concreto los de Ana Torroja, Amaia, Omar Montes y "Echo and The Bunnymen"– ratificando las actuaciones realizadas hasta el momento sobre esas contrataciones.

Precisamente sobre esas contrataciones han centrado su preocupación los grupos de la oposición "La situación es mucho más grave de lo que nos planteó el gobierno local. De momento, ya nos están demostrando que están en el aire los grandes conciertos de la Semana Grande", indicó la portavoz municipal del PSOE, Carmen Eva Pérez que más allá de los ceses de Oliver Suárez y Fernando Losada exige responsabilidades a Martínez Salvador como edil de Festejos del que depende Divertia en la estructura municipal. "Lo que se ve es una falta de control sobre una empresa pública. Hay responsables por acción, pero también responsables políticos por omisión", concretó la socialista.

Sobre esos contratos de conciertos que van al consejo de la semana que vienen van a pedir IU y Podemos un informe de la Secretaría General que avale la legalidad del procedimiento. Al tiempo, los portavoces de ambas formaciones, Javier Suárez Llana (IU) y Olaya Suárez (Podemos) cursarán al Pleno la propuesta de abrir una comisión de investigación que dirima responsabilidades políticas en este asunto. Un movimiento a sumar a la investigación que han demandado a la Fiscalía.

"Frente al intento del gobierno de decretar un cierre en falso del caso Oliver Suárez, vamos a exigir que se diriman todas las responsabilidades políticas, jurídicas y legales, y para ello vamos a abrir todas las vías que sean necesarias. Caiga quien caiga", sentenció el portavoz de IU. Para Javier Suárez Llana, "el gobierno de Moriyón es ya el gobierno de los escándalos y la alcaldesa debe muchas explicaciones a los gijoneses".

"Al día siguiente de que IU y Podemos denunciáramos que el mismo patrón sobre los dos contratos motivo del cese se podría haber reproducido hasta en 15 actuaciones, nos encontramos con lo que parece un intento chapucero de remendar a posteriori otras cuatro contrataciones fraudulentas, que nos suscita muchas dudas", denunció, por su parte, la portavoz de Podemos, Olaya Suárez.