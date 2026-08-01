Casa Ataulfo, una apuesta segura para disfrutar de Gijón

Agosto invita a disfrutar de Gijón, de sus calles, del ambiente, del mar y de esos días que se alargan alrededor de una buena mesa. En ese recorrido, Casa Ataulfo continúa siendo una apuesta segura para quienes buscan comer o cenar bien, con producto fresco, cocina reconocible y una atención cercana.

Los pescados y mariscos vuelven a ocupar un lugar esencial en una carta amplia y variada, construida siempre desde la calidad. Virrey, pixín, lubina, merluza o besugo conviven con percebes, almejas, navajas, cigalas, langosta o bugre, seleccionados por su frescura y preparados respetando su sabor. A ellos se suman los productos propios de la temporada, con especial protagonismo para el bonito del norte y los chipirones de potera, dos referencias muy ligadas al verano asturiano.

Pescado a la Espalda / Cedidas a LNE

La experiencia se completa con una buena sidra, escanciada como manda la tradición. De Pura Madre, JR de etiqueta verde o Sed de PKDO acompañan a la perfección una cocina marinera generosa, sencilla y fiel al producto.

Quien conoce Casa Ataulfo vuelve. Y quien entra por primera vez descubre mucho más que una buena mesa: valora el trato, el servicio, el ambiente del local y, sobre todo, una materia prima cuidada. En pleno agosto gijonés, Ataulfo sigue siendo uno de esos lugares en los que merece la pena detenerse y disfrutar.