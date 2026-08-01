Ni una colilla ni una bolsa fuera del contenedor: EMULSA llama a cuidar de Gijón

Cada día, cientos de profesionales de EMULSA trabajan para mantener Gijón limpio. Barren calles, vacían papeleras, recogen residuos, limpian contenedores y cuidan de los espacios públicos para que la ciudad luzca como todos queremos. Pero hay una realidad que ningún servicio de limpieza puede cambiar por sí solo: la limpieza de una ciudad depende también de las decisiones que tomamos cada uno de nosotros. Con esa idea nace la nueva campaña de concienciación de EMULSA Medioambiente y el Ayuntamiento de Gijón, que durante las próximas semanas podrá verse y escucharse en los medios de comunicación locales bajo un mensaje tan sencillo como directo: #LoQueSí. #LoQueNo. Tú eliges el Gijón que quieres.

La campaña parte de una pregunta muy sencilla: ¿qué ciudad queremos encontrar cuando salimos de casa? La respuesta está en los pequeños gestos cotidianos. Los que pasan desapercibidos cuando se hacen bien, pero que tienen un gran impacto cuando se hacen mal. Porque entre una calle limpia y otra llena de residuos, muchas veces solo hay unos segundos de diferencia.

Todos podemos hacer mucho

Cada pieza de la campaña contrapone dos formas de actuar. #LoQueSí son los gestos responsables que ayudan a mantener la ciudad limpia. Por otro lado, #LoQueNo son aquellas conductas que generan suciedad, dificultan el trabajo de los servicios municipales y perjudican la convivencia. No se trata de señalar a nadie, sino de recordar que todos compartimos el mismo espacio público y que cuidarlo es una responsabilidad común.

La limpieza empieza antes de que llegue el servicio de limpieza

Recoger los excrementos de nuestras mascotas, limpiar los orines, depositar una colilla en una papelera, recoger los residuos después de una fiesta o una reunión con amigos o introducir la bolsa de basura dentro del contenedor y no dejarla apoyada a su lado. Son acciones que apenas requieren unos segundos, pero que marcan una enorme diferencia para quienes utilizan esas calles después. Porque una bolsa abandonada fuera del contenedor deja de ser simplemente basura para convertirse en suciedad. Y una colilla tirada al suelo no desaparece: permanece durante años contaminando el entorno y, en muchas ocasiones, acaba llegando al mar a través de los sumideros.

Contenedores de reciclaje limpios en la playa de San Lorenzo. / Cedida a LNE

Reciclar bien también es cuidar la ciudad

La campaña recuerda también la importancia de utilizar correctamente los servicios municipales de recogida de residuos. Separar correctamente cada residuo facilita su reciclaje y permite recuperar materiales que pueden volver a tener una segunda vida. Por eso, EMULSA recuerda algunas pautas muy sencillas: depositar siempre la basura en bolsa cerrada, respetar los horarios de depósito, utilizar cada contenedor para el residuo que le corresponde y acudir a los cuatro Puntos Limpios o a los Puntos Limpios de Proximidad para residuos especiales como pilas, pequeños aparatos eléctricos, aceites, pinturas o teléfonos móviles.

Las islas de contenedores no son un basurero

Uno de los mensajes principales de la campaña pone el foco en una de las conductas que más quejas genera entre la ciudadanía: el abandono de residuos junto a los contenedores. Muebles, colchones, cajas, electrodomésticos o bolsas depositadas fuera de los contenedores deterioran la imagen de la ciudad, dificultan la recogida y pueden impedir que otras personas utilicen correctamente los propios contenedores.

Para evitarlo, EMULSA recuerda que existe un servicio gratuito de recogida de muebles y enseres, que puede solicitarse llamando al 985 14 14 14, además de la red municipal de Puntos Limpios. Utilizar estos servicios es la mejor manera de contribuir a una ciudad más limpia y ordenada.

La campaña no pretende descubrir nuevas normas. Muchas de ellas forman parte de nuestro día a día y están recogidas en la Ordenanza Municipal de Residuos e Higiene Urbana. Su objetivo es recordar que la limpieza no empieza cuando llega un operario de EMULSA; empieza mucho antes, con el comportamiento responsable de cada ciudadano.

Todos disfrutamos de calles limpias, parques cuidados y playas en buen estado y conservarlos es una tarea compartida. Al final, la diferencia entre #LoQueSí y #LoQueNo no está en la dificultad del gesto, sino en la decisión de hacerlo.

Cada pequeño gesto deja huella. Que la tuya sea la buena.