La rehabilitación del Hogar del Productor de Ceares ya es una realidad. El vallado de la zona y la presencia de elementos a utilizar durante la obra constatan el comienzo de una reforma largamente anhelada por los vecinos y que permitirá recuperar "un espacio vital" para el desarrollo del barrio, como reivindica Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales. Los trabajos arrancaron hace unos días, costarán unos dos millones de euros y tienen un plazo de año y medio. La apertura, por tanto, está prevista para diciembre de 2027. "Estamos emocionados", comentan los vecinos.

Las tareas han empezado despacito y con buena letra. El primer paso consiste en demoliciones selectivas de lo que no formará parte de la configuración final, como la solera del sótano en aras de ganar altura. Una de las cuestiones arquitectónicas más llamativas del proyecto radica en la creación de una celosía de lamas verticales en la fachada, lo que supone recuperar un estilo que el Hogar tuvo en su diseño histórico y que en su día se desmontó por patologías irreparables.

El renovado equipamiento tendrá en su planta baja un vestíbulo principal, una cafetería, una sala polivalente y una denominada "zona escenario". En la primera planta habrá distintas aulas que pueden considerarse como "salas multiuso". También habrá un sótano y una azotea, ambos lugares con cuartos de instalaciones. Habrá aseos y zonas de almacén. El complejo, además, impulsará la iluminación natural, sobre todo en el salón de actos.

El Hogar de Ceares inicia las obras para recuperar un "espacio vital" del barrio

"Rehabilitar y transformar infraestructuras en desuso siempre redunda en un beneficio incalculable para la ciudadanía y es una de las mejores formas de hacer barrio y de hacer ciudad", subraya Gilberto Villoria. En el tejido vecinal, el inicio de las obras ha representado un chute de ilusión. "Muchísima gente ya está pendiente de cómo avanza", asegura Víctor Díaz, presidente de la asociación "Esto Ye Ciares", que nació hace unos años con el desafío de frenar la demolición del edificio anunciada por la anterior Corporación. "Será un espacio de convivencia que en Ceares no hay; el Hogar tiene que ser un punto de encuentro y unirnos", incide Díaz. "Tenemos ganas de verlo terminado", ahonda. Aún queda para eso, pero en el barrio los ánimos están a tope.

El Hogar de Ceares inicia las obras para recuperar un "espacio vital" del barrio

En estas primeras instancias de la obra se están arrancando elementos de madera, como pasamanos, y también se hacen catas para verificar el estado de la estructura. Lo siguiente será el refuerzo estructural. En la asociación "La Cruz" están muy atentos a la evolución de estos primeros días de tajo. "Pusieron andamios, picaron cristales y maderas...", explica Ana Rosa Ordiz, presidenta del colectivo, que ensalza la importancia de que el Hogar del Productor recobre su actividad. "Hay mucha gente joven pero para la que tiene cierta edad sería volver a lo que vivieron en su tiempo: ir allí a charlar, a leer el periódico, a jugar a las cartas...", expone Ordiz, que hace hincapié en el valor de ese futuro lugar social. "La cafetería vendrá de perlas; en la zona de La Tejerona no hay bares", afirma Ana Rosa Ordiz, que también espera que el Hogar pueda albergar actividades como talleres, bailes de salón, pilates o teatro. "Nuestra sede se queda pequeña", proclama.

El plan de usos del equipamiento se consensuó con los vecinos. El Hogar del Productor es obra del arquitecto Miguel Díaz Negrete y data de 1957. Desde hace unas fechas el complejo se pone a punto para afrontar una nueva etapa, cambiando su cara pero conservando su leitmotiv como enclave de unidad y encuentro en Ceares.