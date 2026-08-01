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Los incondicionales, en el primer día de la Feria de Muestras: ver lo mismo y que parezca nuevo

Algunos visitantes hasta tripiten en un mismo año: "Siempre cae algo; lo que vemos que es novedad, nos lo llevamos"

Público en el primer día de la Feria de Muestras (FIDMA)

Público en el primer día de la Feria de Muestras (FIDMA)

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Público en el primer día de la feria de Muestras (FIDMA) / Marcos León

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María Velasco

Gijón

Desde primera hora del sábado, los pabellones de la Feria se llenaron de visitantes dispuestos a pasárselo en grande mientras recorrían los estands, descubrían novedades y disfrutaban de una jornada que, para muchos, es una cita ineludible del verano. El ambiente volvió a demostrar que la FIDMA, mucho más que una feria, es una tradición.

Graciela Novoa y sus tres amigas no tardaron mucho en encontrar algo interesante. "Hemos comprado una cafetera, calcetines y ahora estamos buscando un afilador de cuchillos y un humidificador de verduras", explicaban. Cuando se les pregunta por el presupuesto, las bromas son inevitables. "¡Ilimitado! Estuvimos mirando un Mercedes también, pero eso se nos va de las manos", bromeaba Novoa, mientras Olga Núñez remataba entre carcajadas: "Traemos una tarjeta de oro que no tiene límite". Eso sí, las cuatro tenían claro cuál era el verdadero objetivo del día: "Pasárnoslo bien, echar el día aquí y comer el pincho de calamares, que es una tradición siempre que venimos. Y venimos todos los años, somos añejas ya".

Para Víctor Rodríguez y su hija Adriana Rodríguez, la visita a la Feria también es una cita marcada en el calendario. "Es tradición venir en familia", cuentan. Lo que más gusta a la joven es "el ambiente que hay, pasear, ver los coches, comer y pasar el día". Su padre reconoce que "siempre cae algo". Y concreta: "Este año ha sido un café, pero una vez compré un coche, hace ya doce años". Además de las compras, destaca otro de los grandes atractivos de la Feria: "Siempre te encuentras con gente conocida después de venir tantos años, y presta mucho". Este año, además, la visita tiene un motivo especial para ellos: "Hoy es el día de Mieres y nosotros somos de Mieres". Adriana Rodríguez resume el sentimiento de muchos asiduos del certamen gijonés: "Es una tradición de verano venir y, aunque siempre esté más o menos lo mismo, siempre ves algo nuevo y está superguay".

Las compras también pueden tener un fin solidario. Pedro Lanchas y Cándida Fernández adquirieron un ventilador para una destinataria muy especial. "Lo hemos comprado para una amiga que está enferma y necesitamos que le dé el aire allá donde vaya; con este calor le viene muy bien", explica Lanchas. También son de los que no fallan ningún año: "Venimos siempre, incluso dos o tres veces durante los dieciséis días. Nos gusta dar una vuelta tranquilamente y siempre cae algo. Lo que vemos que es la novedad de ese año, nos lo llevamos".

Y siempre hay un espacio para la comida. Lucía Cambronela disfrutaba del tradicional bocadillo de calamares y confesaba que, aunque es la segunda vez que viene, ya tiene claro por qué piensa repetir: "La gente siempre te atiende muy bien, me encanta venir".

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