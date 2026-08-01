El nuevo Cabueñes, en movimiento: así se verá el gran proyecto de ampliación del hospital gijonés

El proyecto constructivo de la nueva primera fase para ampliar el Hospital Universitario de Cabueñes (CAHU) puede verse ahora también en movimiento. El equipo redactor del proyecto y los responsables de Tragsa y el Principado, además de las infografías, cuentan ya también con vídeos que simulan cómo se integrará la nueva estructura en actual recinto hospitalario. El trabajo permite entender un poco mejor la apuesta de los arquitectos por crear una fachada con sistemas de iluminación que puedan cambiar de colores y conmemorar citas como el Día contra el Cáncer de Mama. El plan constructivo se eleva ahora a los 147 millones de euros y la Consejería de Salud espera poder licitarlo después del verano, en septiembre.

El nuevo proyecto constructivo eleva ligeramente en presupuesto y plazos las previsiones del proyecto básico: ampliar Cabueñes costará los citados 147 millones de euros y exigirá 26 meses de obra. La Consejería de Salud calcula ahora que el plan estará en condiciones de salir a licitación después del verano, en septiembre. Bajo la premisa de que un concurso público de estas características tendrá varios meses de recorrido, las nuevas fechas en el calendario marcan ahora marzo para adjudicar la obra y primavera (abril o mayo) para iniciarla.

En los vídeos se pueden apreciar las "islas de frescor" que defienden los arquitectos, y con las que se busca incorporar la plantación de árboles de todo tipo, entre ellos olivos, hayas, cedros, abedules, arces y olmos, creando un entorno ajardinado que romperá con el urbanismo "duro" que perimetra hoy al complejo. El detalle constructivo del nuevo edificio completará esa idea con una plaza cubierta con un voladizo a modo de entrada y un gran vestíbulo diáfano.

El desglose de servicios por plantas, por lo demás, mantiene la hoja de ruta prevista en el proyecto básico: el nuevo hospital tendrá siete plantas completas en altura –habrá que construir un recrecido parcial sobre la estructura actual– y dos sótanos. Dos de las plantas en altura se destinarán a instalaciones. El bloque quirúrgico dejará 19 quirófanos, se creará una UCI doble y se dotarán de espacios amplios y apropiados para los hospitales de día oncológico y hematológico.

La fachada de iluminación dinámica, por lo demás, apunta con que será uno de los grandes atractivos estéticos del proyecto. Buscan con esta instalación los arquitectos ayudar a que el hospital conmemore los lazos de concienciación de salud, que otorgan un color a distintas enfermedades. Con este sistema, el hospital podría iluminarse de más de 20 colores diferentes y hacer un gesto a las luchas contra el cáncer de mama (rosa), el de próstata (azul claro) y el de pulmón "blanco", y también al activismo vinculado a enfermedades como el leimiosarcoma (púrpura) y el mieloma múltiple (burdeos).