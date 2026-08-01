El Principado estudia de oficio qué otras zonas de Gijón están tensionadas además de Cimadevilla y La Arena

Tras haber declarado las primeras doce zonas tensionadas de vivienda en Asturias a petición de los respectivos ayuntamientos y tener en estudio otras también por peticiones municipales, la Consejería de Vivienda del Principado, que dirige Ovidio Zapico (IU), va a dar un paso más allá y va a analizar de oficio la declaración de más zonas tensionadas en Gijón, Siero y Ribadesella.

En el caso de Gijón, el Principado ya ha declarado como zonas tensionadas los barrios de La Arena y Cimadevilla. Ahora va a estudiar de oficio la totalidad de la ciudad, para detectar otras posibles zonas tensionadas, anunció Ovidio Zapico durante la visita institucional que hizo esta mañana a la Feria Internacional de Muestras de Asturias.

El consejero explicó que "una zona tensionada es aquel lugar de Asturias en el que el precio del mercado del alquiler está disparatado y es inasumible". Las doce zonas tensionadas ya declaradas por el Principado son, además de las dos de Gijón, La Magdalena en Avilés, Arenas y Poo en Cabrales, y Llanes, Posada, Nueva, Poo, Barro y Celorio en Llanes. En estos momentos también se encuentran en estudio La Felguera en Langreo, la ampliación del estudio en Avilés al conjunto del municipio y los núcleos de Muros y La Arena en Soto del Barco. A estos se suman ahora las ampliaciones del estudio en Gijón, en Oviedo y en los dos núcleos de Siero como son la Pola y Lugones.

Zapico recordó que hasta ahora el análisis de posibles zonas tensionadas se venía haciendo en colaboración con los ayuntamientos de afectados, incluido el de Gijón, ya que "no olvidemos que Gijón fue el primer ayuntamiento que por un acuerdo plenario nos pidió la declaración de zonas tensionadas de La Arena y de Cimadevilla, porque el Partido Popular y Foro no se enteraron de qué estaban votando y a mi despacho llegó la petición del Ayuntamiento de Gijón para esta declaración. Por lo tanto, también con Gijón hemos colaborado en estas declaraciones de zonas tensionadas".

Ovidio Zapico en el stand de la Dirección General de Vivienda del Principado en la Feria de Muestras. / Marcos León / LNE

Ahora hay un conflicto judicial en el caso de Gijón, al haber recurrido el gobierno local de Foro y PP que Cimadevilla y La Arena sean zonas tensionadas. Zapico se mostró confiado en que los tribunales darán la razón al Principado, que se apoya en una ley estatal para la declaración de zonas tensionadas y "por lo tanto, yo creo que es incuestionable que lo que en esa ley se recoge y de lo que de esa ley se puede derivar y desarrollar, tiene toda la vigencia legislativa y toda la seguridad jurídica al respecto".

Ley de vivienda de Asturias

A unos meses de unos nuevos comicios municipales y autonómicos, el consejero de IU instó a la ciudadanía a tener en cuenta "quién entiende la vivienda como un derecho y trabaja en pos de ese derecho y quién pone palos a las ruedas para que ese derecho sea efectivo, que es la derecha, la extrema derecha, económica y política de Gijón y de Asturias".

El consejero también instó a los grupos de izquierdas en el parlamento asturiano a aprobar en septiembre la nueva ley de vivienda de Asturias "porque esa ley va a blindar derechos y va a lograr avances y conquistas sociales".

Viviendas de la Sareb en Gijón

Por otro lado, Zapico anunció que probablemente la próxima semana se firme con la Sareb los contratos para que puedan permanecer en sus viviendas como inquilino de las viviendas de un edificio de la Sareb en la calle Río Piloña. A principios del mes pasado Zapico acompañó a los residentes a una reunión en Madrid para desbloquear este asunto. Con la firma, quedará definitivamente zanjado.