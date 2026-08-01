Quirón sigue "hablando" con los dueños de las fincas de Cabueñes para lograr instalarse en Nuevo Gijón
"Esos terrenos son necesarios para poder circunvalar el hospital", recuerda la consejera de Salud, que asegura que su equipo "trabaja" en el proyecto del parking soterrado
"Estamos hablando con los propietarios". Fuentes de Quirón señalaban así este viernes que las negociaciones siguen en marcha para que el gigante sanitario pueda cumplir con el convenio urbanístico suscrito con el Ayuntamiento y que le permitiría edificar un hospital privado en Nuevo Gijón. Un acuerdo que implica que, antes, la entidad deba formalizar la compra de cuatro fincas del entorno de Cabueñes que serán permutadas por los terrenos de Nuevo Gijón, municipales, y que después serán cedidas al Principado para incluirlas en el proyecto de ampliación del hospital público. "Las fincas son necesarias para la circunvalación del hospital", recordaba ayer Concepción Saavedra, consejera de Salud.
Quirón ya tenía un acuerdo previo con los dueños de estos terrenos en Cabueñes, y fue eso lo que motivó en el anterior mandato impulsar el citado convenio. Sin embargo, y tal y como adelantó esta semana LA NUEVA ESPAÑA, actualmente parte de los dueños han mostrado reticencias a reafirmarse en ese trato por discrepancias con la tasación económica de los terrenos, que valoró los cuatro terrenos en 1,7 millones a razón de 140 euros por metro cuadrado.
En concreto, una familia que había en la zona, a través de la asociación vecinal, ha pedido intermediación del Ayuntamiento para revisar su caso, ya que señala que con la tasación creada en su día ya no podrían encontrar hoy una alternativa habitacional en la parroquia. El interés público de los terrenos, sin embargo, deja también abierta la vía de la expropiación si no se logra pronto un acuerdo definitivo.
Saavedra, por su lado, y además de recalcar la necesidad de estos terrenos, recalcó también que el Principado "está evaluando" el proyecto del parking soterrado. "Somos totalmente conscientes de que es necesario", aseguró.
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