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Susto en la Feria de Muestras en Gijón: los Bomberos sofocan un incendio en uno de los puestos de comida

El incidente se saldó sin heridos y se sospecha que se inició por una freidora

VÍDEO: Intervención en la Feria de Muestras de Gijón por un incendio de un stand de comida

VÍDEO: Intervención en la Feria de Muestras de Gijón por un incendio de un stand de comida

María Velasco / Marcos León

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María Velasco

Susto en el arranque de la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Un pequeño incendio provocado por una freidora de uno de los puestos de comida obligó a intervenir este sábado a los servicios de emergencia en el recinto "Luis Adaro". El incidente se produjo a mediodía, se saldó sin heridos y provocó una rápida intervención del servicio de Bomberos, el equipo sanitario que se encuentra desplazado en el emplazamiento, agentes policiales y el personal de seguridad de la Feria para coordinar la seguridad del recinto.

El director comercial de la feria, David Argüelles, explicó que “todo ha quedado en un susto” y confirmó que no hubo heridos. Además, destacó la rápida actuación tanto de los servicios de emergencia como del dispositivo propio de la feria, su respuesta inmediata permitió controlar la situación haciendo que no haya mayores consecuencias.

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La coordinación entre los distintos equipos permitió que buena parte de los asistentes hoy al recinto ferial ni siquiera se percatasen de lo ocurrido. El puesto afectado sufrió, se sospecha, un incidente en su freidora de aire, y recibió también la ayuda de responsables de stands vecinos hasta la llegada de los bomberos.

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