El viejo Mavy’s, histórico local de Gijón, ya está en obras y con varios interesados tras 20 años de cierre

El antiguo Mavy’s estará pronto de estreno. El icónico negocio del Muro está en obras desde hace unas semanas y colocó ayer mismo un gran escaparate, acristalado de suelo a techo, en lo que los responsables explican que es una adecuación previa para actualizar el local mientras se negocia con "varios interesados" un nuevo futuro para este bajo situado frente a la escalera 12. Esos aspirantes a hacerse con las riendas del inmueble pertenecen principalmente al sector de la hostelería, pero también ha habido contactos con negocios inmobiliarios y tiendas de decoración y regalos. Se espera que el acuerdo definitivo para el traspaso se cierre pronto, en unas semanas. La operación supondrá la reapertura de un bajo en primera línea de playa que lleva 20 años cerrado.

La reforma en marcha deja por ahora un exterior que luce ya muy distinto al de los paneles oscuros que durante años sirvieron como reclamo del viejo pub, uno de los negocios icónicos de cuando La Arena era la meca local del ocio nocturno. Y ese cambio ha sido reciente. Los operarios se afanaron durante la mañana de ayer en la colocación de unas altas cristaleras que rejuvenecen por completo el aspecto del bajo y que ocupan toda su fachada.

Ese cambio frontal permite ahora, también, que los curiosos puedan echar un primer vistazo al interior del local, que luce ya también muy cambiado: se han creado espacios diáfanos gracias a unas labores de carpintería que por ahora siguen teniendo bastante trabajo por delante.

La existencia de varios interesados, algunos de los cuales ya han podido ver presencialmente el espacio, hace que los responsables del local no se cierren por ahora a ninguna opción de futuro. En cualquier caso, la opción más factible parece que pasa por que sea un negocio hostelero el que se encargue de volver a subir la persiana.

Explican fuentes del negocio que el inmueble parece mejor orientado a este sector, porque, dicen, el local dispone de una terraza que es privada de la comunidad –está en altura, no en la acera– y que a juicio de los responsables "le da un valor muy alto" y que podría quedar desaprovechado para tiendas al uso, si bien esto último sigue sin descartarse. La posibilidad de una terraza, en cualquier caso, está siendo el principal reclamo para posibles interesados en estas últimas semanas. Ayer mismo hubo nuevas visitas.

Otros sectores han mostrado curiosidad por al menos conocer las posibilidades del inmueble. Ha realizado visitas una inmobiliaria y una conocida franquicia de elementos de decoración. Esas conversaciones se han estado compaginando con las obras en el local, que tienen aún trabajo por delante porque se pretende hacer una reforma bastante ambiciosa en el interior –todo el local tenía que actualizarse– y que el exterior haga que el inmueble quede mejor integrado en el resto de la fachada del edificio, que hace también juegos de espejos.

El antiguo Mavy’s, ubicado en el número 13 de Rufo García Rendueles, podría tener, si todo va bien, un nuevo futuro acordado ya a lo largo de este mes de agosto, si bien a partir de entonces sería gestión de los nuevos responsables decidir si precisan de otra reforma y consensuar una fecha de apertura al público para la que todavía falta un tiempo.

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Ubicado frente a la escalera 12, la historia del Mavy’s ocupa un capítulo fundamental de los años en los que La Arena era uno de los focos del ocio juvenil en la ciudad y compartió espacio con negocios como el Players y el Astur King. Esa "movida" gijonesa de los años 80 y 90, según fue avanzando el nuevo siglo, decayó, y La Arena desde entonces se ha ido orientando a un modelo más centrado en lo comercial y en negocios con capacidad para asumir el interés turístico. El caso del Mavy’s, que además está en primer línea de playa, hace que el local tenga especial interés.