Arranca el plan de gestión del nuevo parking disuasorio del Polígono

"Estacionamiento prohibido en todo el recinto el primer miércoles de cada mes (por mantenimiento)". Ese es el mensaje que se puede ver en una de las señales ubicadas a la entrada del nuevo aparcamiento de la avenida de Portugal y será el próximo miércoles, el primero de agosto, la fecha para poner en marcha ese sistema de gestión anunciado por el Ayuntamiento cuando se hizo cargo del nuevo equipamiento.

Desde la concejalía de Tráfico y Movilidad, que encabeza el concejal forista Pelayo Barcia, ya se ha notificado a la asociación vecinal del Polígono que las labores de limpieza previstas para este miércoles obligarán a sacar del aparcamiento todos los coches que allí estén para que pueda entrar el equipo de Emulsa. Del cumplimiento de ese desalojo temporal se encargará la Policía Local. La intención es que los coches puedan volver al recinto ese mismo miércoles.

La idea de fijar un día concreto para la limpieza del aparcamiento no solo tiene como objetivo que esté en buenas condiciones. También es el mecanismo elegido por el Ayuntamiento para evitar que el parking, que es de acceso gratuito, se convierta en un espacio donde se dejen los coches por tiempo indeterminado. La obligación de vaciar el espacio una vez al mes intenta evitar ese problema y garantizar que haya rotación. Sobre todo cuando su uso sea mayor que el que tiene ahora mismo.

Luz para las plazas del sótano

Sin olvidar que, por ahora, solo está operativa al planta del parking que está a pie de calle. La apertura de la planta sótano está pendiente de que el Ayuntamiento complete varias tareas, empezando por dar al equipamiento el suministro eléctrico que necesita para su funcionamiento. En ese sentido, la Junta de Gobierno aprobó en su sesión del pasado 21 de julio el acuerdo para modificar el contrato de gestión de los servicios energéticos que tiene con Acciona de cara a incorporar el suministro eléctrico al nuevo aparcamiento. El impacto económico sería de casi 500.000 euros hasta 2037.

El denominado aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal supuso una inversión de 4,5 millones ejecutada desde el Principado de Asturias, a partir de financiación europea. Suma 486 plazas y su desarrollo ha supuesto también una reordenación del espacio en esa zona del Polígono y cambios en las líneas de Emtusa para darle servicio. Su gestión es municipal y, por el momento, no se cobra por aparcar allí.