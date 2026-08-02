El comité de Tabacalera contará con los directores de museos y cuatro expertos

El futuro Centro de Arte Tabacalera estará coordinado por un comité artístico que liderará una presidencia honorífica pendiente de nombramiento, tal y como desveló hace un mes en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA la concejala de Cultura, Montserrat López Moro. Durante estas semanas, según fuentes municipales, las labores para cerrar este comité han "avanzado mucho" y la previsión es que el grupo pueda constituirse en octubre y reunirse por primera vez antes de que termine el año. Al futuro presidente lo acompañarán todos los directores de museos municipales y, si las gestiones realizadas hasta ahora se concretan, también cuatro profesionales externos relacionados con el mundo del arte y la exposición.

Las obras del centro de arte se iniciaron en mayo y tienen unos tres años de plazo. Pero el objetivo municipal es que, para entonces, el recurso tenga ya cerrado un discurso expositivo que permita inaugurar el inmueble en cuanto finalice la reforma.

Desde hace tiempo, el gobierno local piensa que Tabacalera, para su reconversión como centro de arte, necesita de un equipo multidisciplinar específico al frente. La alcaldesa Carmen Moriyón adelantaba en febrero de 2024, en un acto cultural que organizaba también LA NUEVA ESPAÑA, que la por entonces incipiente "vía gijonesa" se marcaba como objetivo nombrar –antes de que terminasen las obras– una dirección artística para el centro de arte.

Esa idea de dirección ha ido evolucionando y, ahora, los responsables entienden que lo adecuado es hablar de un comité en el que se pueda aunar el talento municipal con el apoyo de otros perfiles. En concreto, la previsión es que este grupo lo integren todos los directores de los museos municipales: Paloma García (responsable de los museos arqueológicos), Saturnino Noval (director de los de bellas artes, que son la Casa Natal y el Piñole), Juaco López (Museo del Pueblo de Asturias), Fonso Fernández (Museo de la Gaita) y Javier Fernández (responsable de los museos industriales, que son el del Ferrocarril y la Ciudadela).

Además, desde el Ayuntamiento se está ultimando la inclusión de profesionales externos en este comité. En concreto, en estas últimas semanas las conversaciones con los interesados apuntan a que finalmente serán cuatro nombramientos, todos ellos vinculados a la gestión de museos o estudiosos del arte en general. Si nada cambia, entonces, y sumando el cargo de la presidencia, el futuro Centro de Arte de Tabacalera será gestionado por un equipo de diez miembros.

Apoyo especializado

Decía López Moro en su entrevista a este periódico que esa presidencia honorífica será ocupada por "alguien con mucho peso en este país" y que el gobierno veía adecuado integrar en el equipo a profesionales externos con directores municipales, porque estos últimos son "los grandes conocedores de las colecciones municipales" que se pretenden potenciar con el nuevo edificio de Cimavilla.

Como paso inmediato, se espera que el comité quede creado en octubre y que, poco después, pueda reunirse por vez primera. A partir de ahí, la previsión es que el equipo se reúna dos veces al año y que sea el responsable de crear mesas de trabajo –fuentes municipales hablan de una idea de "observatorios" temáticos– para cada proyecto. Así, si el comité decide programar una exposición sobre pintura del siglo XX, convocaría un observatorio de esa temática para contar con el apoyo de expertos en esa materia a la hora de elegir el contenido que se va a exponer.