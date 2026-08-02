Divertia enreda el verano municipal

La vida municipal gijonesa tiene todos los agostos la misma dinámica. La acción en la Casa Consistorial se deja en suspenso y los políticos se trasladan de la plaza Mayor a la orilla del Piles para incorporarse a la vorágine de la Feria de Muestras. Este agosto no será así. Este agosto la acción municipal se ha volcado en Divertia, la más joven de las empresas municipales y una de las pequeñas de las sociedades que conforman el Grupo Ayuntamiento. Todo empezó el pasado día 23 con la decisión de la Alcaldesa de cesar como presidente de la empresa a Oliver Suárez –edil que llegó a la Corporación en las filas de Vox para pasar luego a ser concejal no adscrito y apoyo del gobierno de Foro y PP– al detectarse que había firmado, al menos, los contratos de dos conciertos que por su cuantía debían pasar por el consejo de administración. Solo fue el primer movimiento en la cascada que dinamitó el agosto ferial esperable.

Así, al Pleno de este lunes va la propuesta de la Alcaldía de retirar a Suárez su asignación de 52.000 euros anuales como edil con dedicación al 80 por ciento. A partir de ahora solo cobrará dietas por asistencias a comisiones y plenos. Y el miércoles hay convocados dos consejos de administración consecutivos en Divertia.

Uno fue forzado por la oposición exigiendo explicaciones del cese de Suárez y otro donde el nuevo presidente de la entidad, el forista Jesús Martínez Salvador, presenta el cese de Fernando Losada como gerente de la empresa. Por el camino el anuncio de IU y Podemos de que llevarán a Fiscalía quince contratos firmados sin pasar por el consejo en los últimos tres años para que se investigue si puede haber un delito de prevaricación. También piden una comisión de investigación dentro del Ayuntamiento que depure responsabilidades políticas.

Este desmantelamiento de la cúpula de Divertia ha puesto el foco sobre una empresa cuya trayectoria no ha sido especialmente plácida. Divertia nació en 2014, durante la anterior etapa de Carmen Moriyón en la Alcaldía, como herramienta para reordenar el sector público local y teniendo como antecedente el pacto de adelgazamiento de la estructura municipal que habían alcanzado un año antes Foro y PP, los dos partidos que ahora comparten el gobierno de Gijón.

Divertia supuso la fusión de las sociedades del Teatro Jovellanos, el Jardín Botánico y la Sociedad Mixta de Turismo. El objetivo era ahorrar costes y coordinar actividades. El acuerdo plenario que avaló su fundación salió adelante con los síes de Foro y PP y los noes de PSOE e IU. Un arranque marcado por los problemas económicos de la empresa, que necesitó del apoyo de su único socio, el Ayuntamiento, para evitar la disolución. Su primer presidente fue el forista Fernando Couto.

Un reajuste total en 2019

Los mismos PSOE e IU que dijeron no a Divertia en 2014 se encargaron al llegar al gobierno en 2019 de dejar el proyecto inicial en poco más que su nombre. La parte que tenía que ver con turismo se pasó al área de Promoción Económica para integrarse en la sociedad de Promoción Empresarial y Turística (PETSA). Y el Jardín Botánico se trasladó al área de Medio Ambiente. Ahora está bajo la responsabilidad de quien fuera hace años su gerente, el forista Jesús Martínez Salvador, y ahora es edil de Urbanismo y Festejos.

Así que Divertia pasó a centrar su actividad, y en ello sigue, en la organización de los festejos populares de Gijón y la gestión del teatro Jovellanos y el Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX). Un trabajo que no es menor si se tienen en cuenta que este año tiene un presupuesto de algo más de 9 millones de euros y una plantilla estable de treinta personas.

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El recambio que de su equipo gestor se ha impulsado desde Alcaldía coincide con un momento especialmente intenso para Divertia como responsable de la organización de los festejos del verano. Empezando por la Semana Grande que está a la vuelta de la esquina. Aunque ya no serán ni Oliver Suárez ni Fernando Losada quienes ejerzan de anfitriones de esos festejos.