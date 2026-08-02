Gijón cierra el Arcu Atlánticu con una jira multitudinaria por el Día de Asturias

La gran jira por el Día de Asturias, colofón al festival Arcu Atlánticu, arrancó con un multitudinario desfile que llenó de música, gaitas y trajes tradicionales el recorrido desde la Plaza Mayor hasta el cerro de Santa Catalina. Tanto los gijoneses como los que han venido de visita siguieron el paso de los grupos folclóricos.

Un ejemplo de turista que descubre esta fiesta es el de Beatriz Llorente: "Somos de La Rioja, es la primera vez que venimos y el desfile nos está encantando; es distinto a lo que se ve allí, pero cada cosa tiene su encanto".

La jornada continuó en el Cerro con la Danza d’Ambás y la Puya del Ramu, una subasta solidaria que recaudó 817 euros para la Cocina Económica. Después se entregaron los premios del concurso de la jira.

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El primer premio a la mejor presentación en prau ha sido para el mantel "Flores, flores", Lucia Lobato, integrante de este grupo explicaba cuánto tiempo llevan pensando y preparando todo: "Llevamos todo el año pensando la temática y ayer estuvimos todo el día cocinando para que cada plato estuviera relacionado con las flores." Una mañana en la que el Cerro de Santa Catalina se convertió otro año más en el gran punto de encuentro del Día d’Asturies en Xixón.