Con "Love the 90s" la música noventera "renace" en Gijón: "Cada artista tiene su punto"

"Love the 90s" irrumpió ayer en Gijón para reivindicar la música noventera y se consagró como un éxito rotundo, llenando el parque de los Hermanos Castro de miles de personas con un rango de edades de lo más variado. El festival congregó desde asistentes que querían recordar la época en la que eran más jóvenes hasta aquellos que, como afirmó Aliana Andrés, lo son ahora: "Aún no había nacido cuando salieron estas canciones, pero me encantan".

Los artistas comenzaron a desfilar por el escenario desde las 21.00 horas, con figuras como Alexia, Rebeca o Haddaway siendo algunos de los nombres más queridos por parte del público asistente al evento. La escenografía incluía luces, confeti y grandes bocanadas de humo que servían como añadidos para hacer más vistoso el show que otorgaban los artistas con sus diferentes coreografías. En el recinto no cabía nadie. Había cola para entrar incluso habiendo empezado ya las actuaciones. La gente llegaba en grupos abultados, aprovechando la ocasión para pasar una noche inolvidable con gente cercana. Tal fue el caso de Pablo Gil, que acudió con su hermano y amigos para disfrutar del espectáculo. Sonaron auténticos himnos de la música de los 90, como "Baby don’t hurt me", y Fernandisco, un DJ con muchos festivales a sus espaldas, hizo de maestro de ceremonia. En la mesa de mezclas consiguió que cada canción fuese mejor que la anterior, y que las entradas de los artistas fuesen todas impecables.

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Pero "Love the 90s" caló más allá de la gente más adulta. Muchísimos jóvenes se pasaron por Hermanos Castro para vibrar con un estilo de música quizás algo fuera de su órbita. Aliana Andrés asistió con todo su grupo desde Cuba. Casi nada. Manuel Rodríguez no parecía al inicio muy emocionado con los artistas. "A medida que toma más cerveza más me gustarán", bromeó. Le acompañó su amiga Isabel García, quien estaba ilusionada por poder volver a escuchar ese estilo de música en directo, señalando que "me recuerda a mi época de adolescente". "Cada artista tiene su punto", sostuvo en una cita que hizo revivir los clásicos de los noventa en Gijón. Nunca pasan de moda.