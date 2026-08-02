Los participantes en el Festival Arcu Atlánticu echan los últimos bailes en su recta final

La decimoprimera edición del Festival del Festival Arcu Atlántico de Xixón, que comenzó el pasado 27 de julio, apura sus últimas jornadas este fin de semana, en las que combina espectáculos, gastronomía, artesanía, información histórica y folclore, incluyendo el desfile del Día d’Asturies en Xixón que tendrá lugar este domingo, última jornada del certamen.

La jornada de ayer incluyó actividades en Cimavilla, en los Jardines de la Reina y en el Centro de cultura Antiguo Instituto, además del mercadillo dedicado a Portugal en esta edición y que está en el Campo Valdés.

El grueso de las actividades se concentraron ayer en el barrio de Cimadevilla. Entre ellas el recorrido histórico teatralizado en la Plaza de Jovellanos, con el personaje de Josefa de Jovellanos como protagonista, ofreciendo información histórica y arqueológica del Barrio Alto, además de experiencias biográficas, en una representación a cargo del grupo "Higiénico Papel". De más teatro también se pudo disfrutar en la Plaza de la Soledad (la Casa del Chino), donde "El Encuentro Teatro" y "Factoría Norte" representaron la obra "Dormiyosos", con personajes de la fauna cantábrica y música e indumentaria tradicionales asturianas.

El taller de cata de quesos y cervezas. / Juan Plaza

Por la tarde, la Plaza del periodista Arturo Arias, también en Cimavilla, acogió el concierto de música tradicional del suroeste de Asturias y la zona colindante en el norte de León, de influencia asturiana, a cargo del dúo "Tsacianiegas", formado por las hermanas Raquel y Laura Álvarez Alonso, de una localidad del valle de Laciana (León). Cantares de boda, jotas, garruchas y vaqueriadas se pudieron escuchar, algunas de ellas en patsuezu, una lengua asturleonesa de la montaña que une ambos territorios.

En la carpa de los Jardines de la Reina el público pudo observar de primera mano en la mañana de ayer cómo trabajan artesanos con oficios ancestrales, en unas exhibiciones organizadas por la Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano. En la misma carpa, por la tarde, tuvieron lugar talleres de catas de quesos y cervezas atlánticas, que incluyó una selección de quesos de Asturias, Galicia y el norte de Portugal maridados con cervezas de producción local e independiente.

La jornada se remató con la representación, en el Antiguo Instituto de "Perendi", comedia en asturiano representada por "La Compañía del Alba".

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Hoy domingo habrá más demostraciones de artesanía, catas de sidras y el desfile de bandas de gaitas y grupos folclóricos del día d’Asturies en Xixón –entre la Plaza Mayor y el Cerro a partir de las 12.00– forman parte del último día del festival. El baile de la danza prima en el Cerro, la puya del ramu y una jira seguirán al desfile, en una jornada que incluirá deportes autóctonos como colofón.